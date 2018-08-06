Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı 100 günlük eylem planında aslan payını savunma sanayi projeleri aldı. Savunma sanayisinde yerlilik payını artırmak için lazer silahlarından uydu projelerine, roket ve füzelerden savaş uçağına pek çok proje için önemli adımlar atılacak.

100 günlük eylem planda savunma sanayi projelerine özel önem verildi. Programda yer alan 400 projeden 48’i savunma sanayi alanında. İşte bu projelerden öne çıkanlar…

Amerika Birleşik Devletleri F-35’lerin teslimatını engellemeye yönelik adımlar alırken, TAI’nin yerli savaş uçağı projesi için devlet desteği sağlayan karar geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 100 günlük eylem planında proje için ilk adım atılacak. Yapay zeka destekli, uzun menzilli, yüksek vuruş kabiliyeti olan yeni nesil milli savaş uçağının 2030’da göklerde olması planlanıyor.

SİHA’LARA 1.5 TON MÜHİMMAT

Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye’nin havadaki gücüne büyük katkı sağlayan İHA ve SİHA’lar geliştirilecek. Akıncı Projesi kapsamında 1.5 ton mühimmat taşıyabilen SİHA ön tasarım faaliyetleri tamamlanacak. Filo halinde uçan insansız araçların geliştirilmesi için de projeler başlatılacak. 30 santimetre altı çözünürlüklü yerli gözlem uydusu için de adım atılacak.

TANKLARA AKKOR PULAT SİSTEMİ

Hava gücünün yanı sıra karada da caydırıcılığı artırıcı projelere ağırlık verilecek. M60TM tankları güçlendirilecek. 40 adet tanka, anti tank mühimmatlarına karşı koruma sağlamak için Akkor Pulat sistemi entegre edilecek. Ayrıca hafif, orta ve ağır olmak üzere üç farklı sınıfta insansız kara aracı projesi başlatılacak. Lazer silah sistemi ve elektromanyetik fırlatma sistemi geliştirmesine yönelik ihtiyaç analizleri tamamlanacak.

Savunma sanayi alanında dikkat çeken adımlar atan Türkiye’nin bu atağı ihracat rakamlarına da yansıyor. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 77 ile savunma ve havacılık alanında olması da dikkat çekti.

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