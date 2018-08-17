Sözleşmeli öğretmen alımları için son dakika gelişmesi! 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tarih belli oldu. Ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'UN DAHA ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMA

Ziya Selçuk, eğitim editörleri ile bir araya geldiği toplatıda yaptığı açıklama şöyleydi:

"Şu andaki yazılı metin, Ömer Dinçer’in Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, ‘Diğer alanlarda iki yıl, öğretmenlikte bir yıl geçerlidir’ diye bir yönetmelik değişikliği var. Cari mevzuat bir yıl gösteriyor. Bu arada bununla ilgili bir kanun çıkması gerekiyor. Yani ben şu anda haftaya alamıyorum. Ne bileyim, ağustosun sonunda, eylülün başında alamıyorum. Meclis’in açılması gerekiyor. Dolayısıyla takvim bununla ilgili bir şey. Tasarrufun son derece önemli olduğu bir dönemde bu, Cumhurbaşkanımızın bir hediyesidir öğretmenlere. Tamam ben çok ısrar ettim, istirham ettim ama o tasarruf atmosferinde bence gerçekten hediye. Şükran borçluyum. Çünkü bu çocuklar çok sıkıldılar, çok sıkıntılılar.

20 bin kişi az-çok diyebilirsiniz. Aslında toplamda 650 bin kadar öğretmen adayı var, ancak hepsi talepkar değil. Benim tahminim 100 bin civarında acil talepkar var. Türkiye bunu 4-5 senede döndürebilecek bir pozisyonda. Ancak bizim bütün bu meslek liselerini ara kademede yöneltebildiğimiz bir durumda, yukarı çıkan öğrenci sayısını azalttığımızda ortaöğretimde çok ciddi bir dönüşüm gelecek. Onun birtakım doğurganları olacak. Onlarla birlikte bütünsel düşündüğümüzde bizim bu gençlere başka çözümler önermemiz lazım. Sadece öğretmenliğin kapısında bekleyerek olmaz. Daha yaratıcı çözümler üretmeliyiz." dedi.

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