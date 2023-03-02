"AÇLIK VE SUSUZLUK HİSSETTİĞİM ZAMAN UYUDUM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aleyna Ölmez, enkaz altındaki durumu sorulunca "11 gün boyunca hiçbir şey yiyip, içme şansım olmadı. Ortam da karanlıktı. Ben depreme odamda yakalandım, pek hareket etme şansım olmadı. Bir şey yiyip, içemedim. Herhangi bir açlık veya susuzluk hissettiğim zaman da uyudum. Genelde uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.