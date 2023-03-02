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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 248'inci saatte kurtarılan ve gözyaşlarına boğan Aleyna Ölmez'den sevindiren haber geldi. Ölmez, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

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DHA
  • Kahramanmaraş depreminde enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna'dan sevindiren haber! - Son dakika deprem haberi

    Kahramanmaraş'ta 248'inci saatte enkazdan yaralı çıkarılan Aleyna Ölmez (17), tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden taburcu edildi.
  • Kahramanmaraş depreminde enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna'dan sevindiren haber! - Son dakika deprem haberi

    DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 16 Şubat'ta Ankara'ya getirilip, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.
  • Kahramanmaraş depreminde enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna'dan sevindiren haber! - Son dakika deprem haberi

    Ölmez, 15 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşup, bugün taburcu edildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, depremde yaralananlardan yaklaşık 2 bin kişinin Ankara Üniversitesi hastanelerinde tedavi gördüğünü ve hiçbirinin hayatını kaybetmediğini söyledi.
  • Kahramanmaraş depreminde enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna'dan sevindiren haber! - Son dakika deprem haberi

    "FİZİK TEDAVİ SÜRECİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

    Aleyna'yı, bundan sonra da takip edeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ünüvar, "Hem tıbbi açıdan hem de psikososyal anlamda konuyu takip edeceğiz. İnşallah bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılması için elimizden geleni yapacağız. Fizik tedavi sürecini de takip edeceğiz. Ailesi de bu süreci bizimle beraber sürdürmek istediklerini söyledi" dedi.
  • Kahramanmaraş depreminde enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna'dan sevindiren haber! - Son dakika deprem haberi

    Aleyna'nın teyzesi Güler Duman da hem tedavi sürecinde katkısı olanlara hem de dışarıdan ziyarete gelenlere teşekkür etti. Duman, desteklerle kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi.
  • Kahramanmaraş depreminde enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna'dan sevindiren haber! - Son dakika deprem haberi

    "AÇLIK VE SUSUZLUK HİSSETTİĞİM ZAMAN UYUDUM"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aleyna Ölmez, enkaz altındaki durumu sorulunca "11 gün boyunca hiçbir şey yiyip, içme şansım olmadı. Ortam da karanlıktı. Ben depreme odamda yakalandım, pek hareket etme şansım olmadı. Bir şey yiyip, içemedim. Herhangi bir açlık veya susuzluk hissettiğim zaman da uyudum. Genelde uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.
  • Kahramanmaraş depreminde enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna'dan sevindiren haber! - Son dakika deprem haberi

    TEYZESİYLE YAŞAYACAK

    Aleyna Ölmez, bundan sonra teyzesiyle yaşayacağını ve fizik tedavi sürecinde Ankara'da olacaklarını söyledi. Tedavisini yürüten hastane personeli için yaptığı kara kalemi hediye eden Ölmez, çalışanların alkışlarıyla hastaneden ayrıldı. 

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