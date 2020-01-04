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Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'ndeki sit alanında define arayan 3 kişi, kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan tarihi Harput Mahallesi'nin Pancarlı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine hareke geçen ekipler, düzenledikleri baskınla sit alanında kaçak kazı yapan N.Y, R.Y. ve B.Y'yi, 35 metre derinlikteki tünelde suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ NEDİR?

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında taraf devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletirler. UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi’ne sunulur. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi’nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınır.

Harput

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listemizde bulunan varlıklarımız:

Karain Mağarası (Antalya) [1994]

Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis) [2000]

Alahan Manastırı (Mersin) [2000]

Alanya (Antalya) [2000]

Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (Şanlıurfa) [2000]

İshakpaşa Sarayı (Ağrı) [2000]

Konya Selçuklu Başkenti (Konya) [2000]

Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin) [2000]

Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı [2000]

St. Nicholas Kilisesi (Antalya) [2000]

St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi (Mersin) [2000]

Sümela Manastırı (Trabzon) [2000]

Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) [2009]

Perge Antik Kenti (Antalya) [2009]

Sagalassos Antik Kenti (Burdur) [2009]

Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (Konya) [2011]

St. Pierre Kilisesi (Hatay) [2011]

Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) [2012]

Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) [2012]

Birgi Tarihi Kenti (İzmir) [2012]

Gordion (Ankara) [2012]

Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) [2012]

Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) [2012]

Niğde’nin Tarihi Anıtları (Niğde) [2012]

Mamure Kalesi (Mersin) [2012]

Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) [2012]

Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) [2012]

Zeugma Arkeolojik Siti (Gaziantep) [2012]

Laodikeia Antik Kenti (Denizli) [2013]

Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) [2013]

Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri [2013]

Anavarza Antik Kenti (Adana) [2014]

Kaunos Antik Kenti (Muğla) [2014]

Korykos Antik Kenti (Mersin) [2014]

Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) [2014]

Kültepe Arkeolojik Alanı (Kayseri) [2014]

Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) [2014]

Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı (Konya) [2014]

İznik (Bursa) [2014]

Mahmutbey Camii (Kastamonu) [2014]

Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) [2014]

Vespasianus-TitusTüneli (Hatay) [2014]

Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin) [2014]

Anadolu Selçuklu Medreseleri (Erzurum, Sivas, Kayseri, Konya ve Kırşehir) [2014]

Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi) (Van) [2015]

Dağlık Frigya Vadisi (Kütahya, Afyon ve Eskişehir) [2015]

Antik Aspendos Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) [2015]

Yıldız Saray Kompleksi (İstanbul)[2015]

Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) [2015]

Uzunköprü (Edirne) [2015]

Eshab-ı Kehf (Kahramanmaraş) [2015]

Mudurnu Tarihi Ahi Kenti (Bolu) [2015]

İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt) [2015]

Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) [2016]

Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) [2016]

Kibyra Antik Kenti (Burdur) [2016]

Van Kalesi (Van) [2016]

Yivli Minare Camii (Antalya) [2016]

Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) [2016]

Bodrum Kalesi (Muğla) [2016]

Silvan Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) [2016]

Hacıbayram Camii (Ankara) [2016]

Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) [2017]

Ayvalık Endüstriyel Peyzajı (Balıkesir) [2017]

İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) [2017]

Harput Tarihi Kenti (Elazığ) [2018]

Anadolu’daki Ahşap Tavanlı ve Ahşap Destekli Camiler (Konya, Kastamonu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara) [2018]

Justinianus Köprüsü (Sakarya) [2018]

Gaziantep Yeraltı Su Sistemleri: Kasteller ve Livaslar (Gaziantep) [2018]

Anadolu Türk Mirasının Erken Dönemi: Niksar, Danişmend Hanedanının Başkenti (Tokat) [2018]

Priene Arkeolojik Alanı (Aydın) [2018]

Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat) [2018]

Kültürel olarak;



Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) [2000]

Kekova (Antalya) [2000]

Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları (Amasya) [2015]

Karma olarak;



Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı [2013]

Kızılırmak Deltası (Samsun) [2016]

Ballıca Mağarası Doğa Parkı (Tokat) [2019]