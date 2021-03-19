Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

Son dakika! A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

Son dakika! A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı karşılaşmaların 28 kişilik aday kadrosu belli. Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aday kadroya en çok 5 futbolcu ile Fenerbahçe'den çağrıldı. Lille'den 3, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Sassuolo'dan 2'şer futbolcu kadroya alındı.

A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlılar, ilk idmanını 22 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da yapacak.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul'da Hollanda ile karşılaşacak, 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de ise İspanya'da Norveç'e karşı mücadele verecek. Milliler, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te ise İstanbul'da Letonya ile oynayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU! Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşlemeleri belli oldu!
FUTBOLŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşlemeleri belli ...
Avrupa'da gündem Jose Mourinho! Gönderilirse dev tazminat!
FUTBOLGündem Mourinho! Dev tazminat...
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı | Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu
FUTBOLKararını verdi! Terim'in 11'i
Alex teknik direktörlüğe başlıyor! İşte ilk takımı
FUTBOLİşte Alex'in yeni takımı!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi mercek altında | HTSPOR MUTFAK
FUTBOLBeşiktaş-F.Bahçe derbisi mercek altında
Ersun Yanal 3. finalde kupayı kazanmak istiyor
FUTBOL3. finalde kupayı kazanmak istiyor
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
FUTBOLTrabzonspor'un konuğu Ankaragücü
Antalyaspor'un bileği evinde bükülmüyor
FUTBOLEvinde bileği bükülmüyor
İşçi takımı Karabükspor, gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek
FUTBOLSüper Lig efsanesi 3. Lig'de!
Ronaldo Madrid'e geri mi dönüyor? HTSPOR XL yayında...
FUTBOLRonaldo geri mi dönüyor? HTSPOR XL yayında...