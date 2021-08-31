ABD Başkanı Biden: Tüm sorumluluğu alıyorum 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki durumu değerlendirdi.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD'nin en uzun savaşı sona erdi. Afganistan'dan tarihimizin en uzun hava tahliyesini gerçekleştirdik. Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının yüzde 90'ı ayrıldı. 100-200 kişi civarı ABD'li ülkede kaldı. Kalan ABD'liler için son bir tarih yok, onları her zaman oradan tahliye edebiliriz. Afganistan'daki tahliyeler daha düzgün yürütülemezdi. Riskte olan tüm insanların oradan çıkmasına yardım etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Binlerce Afgan çevirmeni ülkeden çıkardık. Amerika'yı destekleyenleri çıkardık.

"BU SONSUZ SAVAŞI DAHA DA UZATMAYACAKTIM"

Taliban halka açık sözler verdi, "Güvenli geçiş vereceğiz" dediler. Biz sadece sözlerine güvenmiyoruz, eylemlerine bakıyoruz. Ben bu sonsuz savaşı daha da uzatmayacaktım. ABD'nin güvenliği Afganistan'da asker bulundurmakla artırılmayacaktı.

DEAŞ ile işimiz bitmedi. Onlarla mücadelemiz sürecek. Hem terörle mücadele edebiliriz, hem de tehditlere karşı direnebiliriz.

ABD'nin Afganistan'da 10 yıl daha sürünmesi Rusya ve Çin'in işine gelirdi. ABD olarak temel çıkarlarımıza odaklanmamız gerekiyor. Benden önceki başkan Trump, Taliban ile bir anlaşma yaptı. Her şey benden önce planlanmıştı. Hiçbir çıkarımız yoktu Afganistan'da. Artık bu savaşı bitirmenin zamanı gelmişti, yeni bir dünyadayız artık. Terör tehdidi dünyanın dört bir yanına sıçradı.

"AFGAN CUMHURBAŞKANI ÜLKEDEN KAÇARKEN BİZ HAZIRDIK"

Nisan ayında bu savaşı bitirmek için bir karar verdim. 300 binden fazla Afgan askerinin Taliban'la olan iç savaşta daha ciddi mücadele edeceğini düşündük. Bu varsayım yanlış çıktı. Yine de ekibimize talimat verdik. Bu duruma hazırdık. Onlar halkının çöküşünü izlerken, cumhurbaşkanı ülkeden kaçarken biz hazırdık.

Afganistan'dan çekilme kararı, aynı zamanda büyük askeri operasyonlarla başka bir ülkeyi inşa etme döneminin bittiğini gösteriyor."