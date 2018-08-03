Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül “alıkonuldum, hakarete ve tehdide maruz kaldım” diyerek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Oktar'ın sağ kolu firari Tarkan Yavaş, “iftira atıyor” diye karşı suç duyurusu yaptı. Savcılık Özgül hakkında başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Yavaş hakkında hala soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “iftiranın unsurları oluşmadı” dedi.

Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül hakkında şikayette bulunan Oktar'ın sağ kolu firari Tarkan Yavaş'ın şikayetine takipsizlik verdildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararına göre Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül, grubun kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğunu, alıkonulduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Aralarında Adnan Oktar ve Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 33 kişinin cezalandırılmalarını istedi.

“ŞİKAYETÇİ OLDUĞUM İÇİN HAMLE YAPTI”

Bunun üzerine geçen Nisan ayında harekete geçen Tarkan Yavaş, gruptan ayrılan Özgül hakkında suç duyurusunda bulundu. “İftira atıyor” dedi. İfadesi alınan Ceylan Özgül ise suçlamayı kabul etmeyerek, şikayetçi olduğu için Tarkan Yavaş'ın da karşı hamleye geçtiğini belirtti.

“İFTİRA YOK”

Savcılık, Ceylan Özgül'ün suç duyurusunda bulunması üzerine Tarkan Yavaş'ın şikayetçi olduğunu kaydetti. Yavaş hakkında hala soruşturma devam ettiğini vurgulayan savcılık “iftira” suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

ÖZGÜL'ÜN ŞİKAYETİNE İSE YETKİSİZLİK

Arıca Özgül'ün grubun kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğu, alıkonulduğu iddiasının ardından başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Aralarında Adnan Oktar ve Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 33 kişinin dosyası ise ana dosyayla birleştirilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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