Eyüp Göktürk'te bir apartman dairesine yönelik düzenlenen operasyonda Adnan Oktar'ın 2 numaralı adamı ve kara kutusu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onlara yardım yataklık yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 11 Temmuz 2018 günü Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlediği operasyonda son anda kaçmayı başaran Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'yu takibe aldı.

FİRARDAYKEN MESAJ YAYINLAMAYA DEVAM ETTİ

Tarkan Yavaş, polis tarafından arandığı sırada daha sosyal medya üzerinden örgütsel mesajlar yayınlamaya devam etti.

KALDIĞI DAİRE TESPİT EDİLDİ

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'nun Eyüp Göktürk'te bulunan bir apartman dairesinde gizlendiğini tespit etti. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda Adnan Oktar'ın 2 numaralı adamı ve kara kutusu Tarkan Yavaş ile Serkan Yumru gözaltına alındı.

YARDIM YATAKLIK YAPAN 7 KİŞİ DE YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'nun gizlenmesine yardım ettikleri belirlenen 7 kişi de gözaltına alındı.

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