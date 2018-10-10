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Son dakika... Adnan Oktar soruşturmasında 9 gözaltı

Son dakika... Adnan Oktar soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru gözaltına alındı. Yavaş ve Yumru'nun saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

10.10.2018 - 08:48 | Güncelleme:

Eyüp Göktürk'te bir apartman dairesine yönelik düzenlenen operasyonda Adnan Oktar'ın 2 numaralı adamı ve kara kutusu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onlara yardım yataklık yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 11 Temmuz 2018 günü Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlediği operasyonda son anda kaçmayı başaran Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'yu takibe aldı.

FİRARDAYKEN MESAJ YAYINLAMAYA DEVAM ETTİ

Tarkan Yavaş, polis tarafından arandığı sırada daha sosyal medya üzerinden örgütsel mesajlar yayınlamaya devam etti.

KALDIĞI DAİRE TESPİT EDİLDİ

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'nun Eyüp Göktürk'te bulunan bir apartman dairesinde gizlendiğini tespit etti. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda Adnan Oktar'ın 2 numaralı adamı ve kara kutusu Tarkan Yavaş ile Serkan Yumru gözaltına alındı.

YARDIM YATAKLIK YAPAN 7 KİŞİ DE YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'nun gizlenmesine yardım ettikleri belirlenen 7 kişi de gözaltına alındı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    hadi bakalım hocanınzdan pozitif enerji almaya !
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