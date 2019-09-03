SON DAKİKA!

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Eylül'de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi beklentileri değiştirebilecek en önemli verilerden biri olan ağustos ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon, ağustos ayında piyasa beklentilerinin altında arttı. Aylık bazda yüzde 1.3 artması beklenen TÜFE yüzde 0.86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 15.01'e geriledi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN MADDELER: SALATALIK, SİGARA, ÖZEL ÜNİVERSİTE

Ağustosta ez fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.94 ile ulaştırma olurken, en yüksek artış yüzde 19.1 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Fiyatı en çok artan maddeler salatalık, sigaralar ve özel üniversiteler oldu. Salatalıktaki artış yüzde 23.35, sigaradaki artış yüzde 20.44, özel üniversite ücretlerindeki artış yüzde 16.4 oldu.



BEKLENTİ YÜZDE 1.3 ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos'ta sigara ve doğalgaz başta olmak üzere zamların etkisiyle aylık yüzde 1.3 artış göstermesi, ancak baz etkisiyle yıllık enflasyonun Temmuz'daki yüzde 16.65'ten yüzde 15.51'e gerilemesi bekleniyordu. Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim'de yüzde 25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirmişti.

#yataytekli

TÜİK verilerine göre TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.62 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 19.11 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 4.26, konutta yüzde 2.04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.89 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.75 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ YÜZDE 1.94 İLE ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1.10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.77 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 41.42 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 20.98, ev eşyası yüzde 20.13, lokanta ve oteller yüzde 18.52 ve eğitim yüzde 17.59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,.6, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.87 artış gerçekleşti.



GIDA FİYATLARI AĞUSTOS'TA YILLIK YÜZDE 17.22 ARTTI



Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Ağustos 2019

[2003=100]



