SON DAKİKA!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerParaSon dakika... Ağustos ayı enflasyonu açıklandı! TÜFE yüzde 0.86 arttı - Haberler

Son dakika! Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de yapılacak faiz toplantısı öncesi beklentileri değiştirebilecek en önemli verilerden biri olan ağustos ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK verilerine göre ağustos ayında TÜFE yüzde 0.86 arttı. Beklenti yüzde 1.3 artıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 15.01'e geriledi. Ağustosta ez fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.94 ile ulaştırma oldu. En yüksek artış yüzde 19.1 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

SON DAKİKA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Eylül'de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi beklentileri değiştirebilecek en önemli verilerden biri olan ağustos ayı enflasyonu açıklandı.  TÜİK verilerine göre enflasyon, ağustos ayında piyasa beklentilerinin altında arttı. Aylık bazda yüzde 1.3 artması beklenen TÜFE yüzde 0.86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 15.01'e geriledi.

 FİYATI EN ÇOK ARTAN MADDELER: SALATALIK, SİGARA, ÖZEL ÜNİVERSİTE

Ağustosta ez fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.94 ile ulaştırma olurken, en yüksek artış yüzde 19.1 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Fiyatı en çok artan maddeler salatalık, sigaralar ve özel üniversiteler oldu. Salatalıktaki artış yüzde 23.35, sigaradaki artış yüzde 20.44, özel üniversite ücretlerindeki artış yüzde 16.4 oldu.


BEKLENTİ YÜZDE 1.3 ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos'ta sigara ve doğalgaz başta olmak üzere zamların etkisiyle aylık yüzde 1.3 artış göstermesi, ancak baz etkisiyle yıllık enflasyonun Temmuz'daki yüzde 16.65'ten yüzde 15.51'e gerilemesi bekleniyordu. Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim'de yüzde 25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirmişti.

#yataytekli

center

TÜİK verilerine göre TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.62 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 19.11 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde  yüzde 4.26, konutta yüzde 2.04, çeşitli mal ve hizmetlerde  yüzde 0.89 ve lokanta ve otellerde  yüzde 0.75 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ YÜZDE 1.94 İLE ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1.10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.77 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 41.42 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 20.98, ev eşyası  yüzde 20.13, lokanta ve oteller yüzde 18.52 ve eğitim yüzde 17.59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,.6, bir önceki yılın Aralık ayına göre  yüzde 6.89, bir önceki yılın aynı ayına göre  yüzde 15.05 ve on iki aylık ortalamalara göre  yüzde 18.87 artış gerçekleşti.


GIDA FİYATLARI AĞUSTOS'TA YILLIK YÜZDE 17.22 ARTTI


Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Ağustos 2019
[2003=100]

 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin, WTO'da ABD'ye dava açtı
PARAÇin ticaret savaşını mahkemeye taşıdı
Okulların açılmasına kısa süre kala kredi kullanım yönelimleri arttı
PARAEğitim kredisi başvuruları arttı!
Son dakika! İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
PARAİkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Son dakika: Kur şokunun psikolojik etkisi geçti, yemeye başladık - Haberler
PARACan boğazdan gelir
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 1 milyar lira verdi
PARATCMB'den piyasaya 1 milyar lira
İlk çeyrek ve 2018 büyüme rakamlarına revizyon
PARAİlk çeyrek ve 2018 büyüme rakamlarına revizyon
Yeni Dubai Havalimanı'nın yapımında çalışmalar durdu
PARA36 milyar dolarlık proje durdu
Yarın piyasaların gözü kulağı büyüme verisinde olacak
PARAKritik veri açıklanıyor
Ekonomide kritik ay! Piyasalar ısınacak - Haberler
PARAEkonomide kritik ay!
Trump Fed'i eleştirdi: Euro deli gibi düşüyor, Fed hiçbir şey yapmıyor
PARA'Euro deli gibi düşüyor, Fed hiçbir şey yapmıyor'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X