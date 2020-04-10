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Yan yola geçti! Mağazaya girdi!

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği lüks otomobil, anayolu ayıran beton kaldırıma çarparak savruldu. Yan yola geçen otomobil önce çöp konteynerlerine sonra da bir ayakkabı mağazası girdi. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, iş yeri savaş alanına döndü

trafik kazası
DHA

İstanbul Esenyurt'ta bu sabah D-100 Karayolu Edirne istikametinde, saat 04.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobili kullanan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, Saadetdere mevkiine geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ana yolu ayıran beton kaldırıma çarparak savruldu.

YAN YOLA GEÇİP MAĞAZAYA DALDI

DHA'da yer alan habere göre yan yola geçen araç önce çöp konteynerlerine vurdu sonra da bir ayakkabı mağazasına uçtu. Takla atan otomobilin motoru da yerinden fırladı. Kazada otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı, iş yeri ise savaş alanına döndü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de otomobilde bir süre inceleme yaptı.

"ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Ayakkabı mağazasının sahibi Ömer Cesur, "Saat 04.00 sıralarında arkadaşlar haber verdi. İş yerinin alarmı sinyal veriyor diye. Bir araba orta refüjden hızlı bir şekilde geliyormuş, hızını alamayıp orta şeritten yan yola geçiyor, çöp konteynerine çarpıyor. Sonra da buraya vitrine giriyor, takla atıyor. Ben iş yeri sahibiyim, zararımız çok büyük" dedi. Kazaya karışan otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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