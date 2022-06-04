Son dakika haberi: Bursa'da korkunç olay! Alevler her yeri sardı! Anne ve oğlu içerideydi...

Alevler her yeri sardı! Anne ve oğlu içerideydi! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da bugün, saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yürekleri ağıza getiren bir olay meydana geldi.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre henüz belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın sonucu evin içerisini kara dumanlar kapladı. Dumanları gören komşulardan Levent K. daire kapısını kırarak içeri girdi.

ANNE İLE OĞLUNU ALIP DIŞARI ÇIKTI

Dumandan etkilenen Hakan B. ve Busenur B.'yi alarak dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, sonrasında ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.