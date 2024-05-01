Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
Ankara'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında ulaşıma kapanan yolları duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Alt geçitler çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı birçok ev ve iş yerinin zemin katını da su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlarda su birikintisine gömüldü.
Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Elmadağ ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi. Ayrıca birçok ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları su ile dolarken belediye ekipleri tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sağanak yağış aralıklarla devam ederken, yetkililer, zorunlu olmadıkta sürücülerin araç kullanmamaları uyarısında bulundu.
BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte etkin olan sağanak yağış sonrası 2 bin 411 personel ile çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.
ABB, Ankara genelinde aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı personelinin teyyakkuz halinde olduğunu bildirdi.
ABB resmi X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAPANAN YOLLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında ulaşıma kapanan yolları duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle; Akay Tünel, DSİ Genel Müdürlüğü önündeki tünel, Milli Kütüphane önündeki tünel, Melike Hatun Camii'nin önü, Gazi Üniversitesi Teknik Okullarının önündeki tünel, Ulaştırma Kavşağı Tünel, Talatpaşa Bulvarı Tren Garı önündeki tünel, Celal Bayar Bulvarı Tünel, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Tünel, Podyum AVM önündeki tünel ulaşıma tünel ulaşıma kapanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yan varyantları kullanmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
VALİ ŞAHİN: 1330 CİVARINDA SU BASKINI İHBARI GELDİ
Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'da etkili olan yağış sonrasında açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Şu ana kadar gelen su baskını ihbarı yaklaşık 1330 civarında. Ekiplerimiz tarafından bunların 950'sine müdahale edildi, 350'sine de müdahale dilmeye devam ediliyor" dedi.
İlgili tüm birimlerin ve ekiplerin yoğun bir şekilde su taşkınlarına müdahalelerde bulunduğunu belirten Vali Şahin, "İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler hızla sonuç alır. Şu ana kadar gelen su baskını ihbarı yaklaşık 1330 civarında. Ekiplerimiz tarafından bunların 950'sine müdahale edildi, 350'sine de müdahale dilmeye devam ediliyor.
Herhangi bir talepte bulunan ve mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlarımıza kısa zamanda ulaşmak en büyük hedefimiz. En yoğun olarak yağışı Yenimahalle ilçemiz aldı. O civarda ekiplerimizin daha yoğun çalışması var, ama diğer bütün ilçelerimizde ekiplerimiz dağılmış vaziyette ve yer yer müdahalelere devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
'YARIN (BUGÜN) İÇİN DE UYARIDA BULUNDUK'
Yoğun yağışlar konusunda ikazda bulunduklarını söyleyen Şahin, "Biz birkaç gündür, yoğun yağış ikazı yapıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen bilgiler ve tahminler doğrultusunda yarın için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Özellikle trafikte yoğunluğa sebep olmamak açısından daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Yarın için aynı önlemlerimiz artarak devam edecek. Mevcut ekiplerimize takviye ekipler mutlaka olacak" dedi.
'ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİĞE AÇILAN YOLLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ'
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan ilk açıklamada ise yoğun yağış sonrası su birikmesi sebebiyle bazı yolların ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kapanan bazı tünel ve caddelerdeki son durum hakkında yapılan ikinci açıklamada Akay Tünel, Celal Bayar Bulvarı Tünel, Milli Kütüphane önündeki tünel ve Melike Hatun Camii önünün yeniden ulaşıma açıldığını ifade etti. Sürücülerin dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarılar yapıldı.