Herhangi bir talepte bulunan ve mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlarımıza kısa zamanda ulaşmak en büyük hedefimiz. En yoğun olarak yağışı Yenimahalle ilçemiz aldı. O civarda ekiplerimizin daha yoğun çalışması var, ama diğer bütün ilçelerimizde ekiplerimiz dağılmış vaziyette ve yer yer müdahalelere devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.