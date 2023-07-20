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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Annesinin kıyafetlerini giyip banka soydu! 8 saatte yakalandı

        Annesinin kıyafetlerini giyip banka soydu! 8 saatte yakalandı

        İstanbul Bahçelievler'de, dün bir banka soyuldu. Kadın kıyafetleri giyen soyguncu 170 bin lira çaldı. Olaydan saatler sonra yakalanan soyguncu "Piyasaya borçlarım vardı, onları ödemek için yaptım" dedi.

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 20.07.2023 - 13:22
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        Annesinin kıyafetleriyle banka soydu!
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        İstanbul Bahçelievler'de kadın kıyafetlerini giyip kadın kılığına giren gaspçı bankadan 170 bin lira çaldı. Olaydan sonra çalışma yapan polis, kadın kılığına giren soyguncuyu yakaladı. Ele geçirilen kadın kıyafetleri gaspçının annesine ait olduğu ortaya çıktı. Soygun anına ait görüntülerde soruşturma dosyasına girdi.

        Olay dün öğle saatlerinde Bahçelievler Çoban Çeşme Mahallesi, Fatih Caddesi'nde bulunan bir bankada meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; kadın kılığında içeri giren soyguncu sıra numarası aldı. Hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlisi soyguncunun yanına gitti.

        SİLAHLI SOYGUN YAPTI

        Birden silahını çeken şüpheli, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Silah doğrulttuğu gişe görevlisinden 170 bin lira para alan şüpheli, bankadan koşarak çıktı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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        YAKALANDI

        İncelenen kamera görüntülerinde kadın kılığına girip soygun yapan şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelinin daha önce hiç kaydı olmayan 38 yaşındaki Ceyhun Y. olduğu belirlendi.

        Gasp Büro ekiplerince takip edilen kameralarda gaspçının belli bir süre kadın kılığında kaçtıktan sonra kıyafetlerini değiştirdiği görüldü. Küçükçekmece’de ikamet eden şüpheli soygundan saatler sonra evinin yakınlarında üzerinde 63 bin 80 lira ile yakalandı.

        “BORÇLARIM VARDI”

        Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise annesinin olduğu değerlendirilen kadın kıyafetleri ele geçirildi.

        Emniyetteki ifadesinde; “Matbaacıda çalışıyorum. Piyasaya borçlarım vardı, onları ödemek için yaptım” dedi.

        Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        OLAY ANI KAMERALARDA

        Ayrıca olay anına ait elde edilen güvenlik kamera görüntüleri dosyaya konuldu. Görüntülerde şüpheli bankaya giriyor. Sıra numarası alırken, yanına gelen güvenlik görevlisine silahı doğrultuyor. Daha sonra gişeden aldığı paralarla kaçıyor. Kaçtığı ana ait görüntülerde saniye saniye kaydedildi.

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