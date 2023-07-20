İstanbul Bahçelievler'de kadın kıyafetlerini giyip kadın kılığına giren gaspçı bankadan 170 bin lira çaldı. Olaydan sonra çalışma yapan polis, kadın kılığına giren soyguncuyu yakaladı. Ele geçirilen kadın kıyafetleri gaspçının annesine ait olduğu ortaya çıktı. Soygun anına ait görüntülerde soruşturma dosyasına girdi.

Olay dün öğle saatlerinde Bahçelievler Çoban Çeşme Mahallesi, Fatih Caddesi'nde bulunan bir bankada meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; kadın kılığında içeri giren soyguncu sıra numarası aldı. Hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlisi soyguncunun yanına gitti.

Birden silahını çeken şüpheli, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Silah doğrulttuğu gişe görevlisinden 170 bin lira para alan şüpheli, bankadan koşarak çıktı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

YAKALANDI

İncelenen kamera görüntülerinde kadın kılığına girip soygun yapan şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelinin daha önce hiç kaydı olmayan 38 yaşındaki Ceyhun Y. olduğu belirlendi.

Gasp Büro ekiplerince takip edilen kameralarda gaspçının belli bir süre kadın kılığında kaçtıktan sonra kıyafetlerini değiştirdiği görüldü. Küçükçekmece’de ikamet eden şüpheli soygundan saatler sonra evinin yakınlarında üzerinde 63 bin 80 lira ile yakalandı.