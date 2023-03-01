ARIKLAR KURUYUNCA

Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, "Herkes dertli. Depremi duyanlar, 'Burada da böyle bir şey olursa hepimiz toprak altında can veririz' diyor. Yetkililerin bu bölgenin sorununu çözmesini diliyorum. Geçmişte bu bölgede denize dökülen 7 arık vardı. Arıklar zamanla kurudu, üstü dolduruldu. Toprak oturunca, üzerindeki evlerde zamanla yana, öne yatma oldu" dedi.