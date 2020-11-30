Tutkusu hastalığa dönüştü! "100 bin liraya bile satmam"

Oğlunu vurdu! Başında bekledi! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Sultangazi'de, dün saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde insanın kanını donduran bir meydana geldi. İddiaya göre, pompalı tüfekle evden çıkan Şahin K., telefonda tartıştığı oğlu Mehmet K.'nın bulunduğu sokağa gitti. Baba ve oğlunun tartışması burada da devam etti.

KİMSEYİ OĞLUNA YAKLAŞTIRMADI

DHA'da yer alan habere göre baba Şahin K., tartışma sırasında yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Ayağından yaralanan Mehmet K., yere yığıldı.

Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı gence yardım etmek istedi. Ancak Şahin K., elinde pompalı tüfekle oğlunun yanında bekleyerek polis gelene kadar kimseyi yaklaştırmadı.

POLİS GELİP GÖZALTINA ALDI

Kısa süre sonra gelen polis ekipleri Şahin K.'nın elindeki pompalı tüfeği alarak, onu etkisiz hale getirdi. Şahin K., gözaltına alınırken, yaralı gence gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Mehmet K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"PARA NEDENİYLE TEHDİT EDİYORDU"

Baba Şahin K., emniyetteki ilk ifadesinde oğlu Mehmet K.'nın para nedeniyle kendisi ve eşini sürekli tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.