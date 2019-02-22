Dün mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kredi borçlarının da yapılandırılacağını söyledi.

Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi.





MAZOT, GÜBRE VE BUZAĞI DESTEKLEME ÖDEMELERİ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün mazot, gübre ve buzağı destekleme için ödemelerin bugün başlayacağını açıklamıştı. Pakdemirli, "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme; 448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi.



