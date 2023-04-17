Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Barış Boyun çetesine operasyonda son dakika gelişmesi: 103 olaya karışmışlar! - Haberler
ABONE OL

Barış Boyun şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Barış Boyun çetesine yapılan operasyonda ortaya çıkan detaylar şoke etmişti. Çok sayıda cinayette ismi geçen şebekeye yapılan operasyonda gözaltına alınanlar bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi

Barış Boyun çetesine operasyonda son dakika gelişmesi: 103 olaya karışmışlar! - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da suç örgütü lideri Barış Boyun şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

ÇETE LİDERİ İTALYA'DA YAKALANDI

DHA'nın haberine göre Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce işlediği suçlardan dolayı Kırmızı Bültenle aranan ve şuan İtalya'da yakalanan Barış Boyun liderliğindeki silahlı organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi.

Soruşturma süresince meydana gelen eylemlere yönelik yapılan çalışmalarda Barış Boyun'un söz konusu eylemleri para karşılığında münferit kişi veya gruplara yaptırdığı gibi üçüncü şahısların azmettirdiği, cinayet ve kasten yaralama eylemlerini de kendi suç örgütü adına para karşılığında gerçekleştirdiği tespit edildi.

Eylemlerin bir kısmının da uyuşturucu ticaretinden kazanılan paranın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleştirildiği, bir kısmının diğer suç örgütlerini sindirmek amaçlı olduğu belirlendi.

BİRÇOK CİNAYETTE İSİMLERİ GEÇİYOR

Öte yandan, örgüte yapılan operasyonlarda örgüt mensupları tutuklanmış olsa da sosyal medyadan örgüte yeni üyeler kazandırdıkları ve daha önce terör suçları da dahil olmak üzere çeşitli adi olaylara karışan kişiler olduğu öğrenildi.

Örgüte yapılan operasyon neticesinde yakalanan 131 şüphelinin, 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü üzerinde öldürülen Cumali Aslan, 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli Kuran Kursu Hocasının öldürülmesi, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 8 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi ve 16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi gibi 103 olaya karıştığı öğrenildi.

Ayrıca geçtiğimiz Cuma günü şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 7 adet Ak-47 marka otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomatik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM İnşirah Suresi
3 kilo uyuşturucuyu vücuduna sarmış
GÜNDEM 3 kilo uyuşturucuyu vücuduna sarmış
İhlas Suresi Okunuşu ve Anlamı: İhlas Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM İhlas Suresi
Son dakika: Turgut Özal mezarı başında anıldı
GÜNDEM Turgut Özal mezarı başında anıldı
Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi tesbih namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?
GÜNDEM Tesbih namazı nasıl kılınır?
Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı: Ayetel Kürsi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Ayetel Kürsi
Flamingolar o kenti mesken tuttu! İlk kafile geldi! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Flamingolar o kenti mesken tuttu! İlk kafile geldi!
61 kez mühürlenen adrese bir kumar baskını daha! - Güncel Haberler
GÜNDEM 61 kez mühürlenen adrese bir kumar baskını daha!
Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı: Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu
GÜNDEM Ezan Duası
Vakıa Suresi Okunuşu ve Anlamı: Vakıa Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Vakıa Suresi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.