Gaziantep'in Nizip ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Nizip-Gaziantep yolundaki Keklik Köprüsü yakınlarında gerçekleşen barış buluşması cinayetle son buldu. Edinilen bilgiye göre fırıncılık yapan Abdullah B. ve oğlu İdris B., husumetli oldukları İbrahim Halil Deniz'le barışmak için buluştu. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı.

Barış buluşmasında hayatını kaybeden İbrahim Halil Deniz.

BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

DHA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Abdullah B. ve İbrahim Halil Deniz kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

TARAFLARDAN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan İbrahim Halil Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Abdullah B.'nin ise Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi. İdris B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.