Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam geleceğini duyurdu. EPGİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 05/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 6, LPG Otogaz da 14 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Zammın ardından Ankara'da benzinin ortalama litre fiyatı 6.16 lira, İstanbul'da 6.09 lira, İzmir'de 6.14 liraya yükselecek.

GEÇEN HAFTA BASKI OLUŞMUŞTU

Doların geçtiğimiz hafta 5.35 TL'ye çıkması, Brent petrolde yukarı doğru hareketlilik ve uluslararası piyasalarda motorin ve benzinin fiyatlarının yükselmesi ürünler üzerinde zam baskısı oluşturmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılmayan zammın bu gece fiyatlara yansıtılması bekleniyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları Brent petrol, uluslararası ürün fiyatları ve dolar kuruna göre belirleniyor.

29 OCAK'TA 17 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞ, BENZİN MOTORİNDEN UCUZ HALE GELMİŞTİ

Son olarak 29 Ocak'ta benzinin fiyatında 17 kuruş indirime yapılmış ve benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelmişti. Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük hale gelmişti.