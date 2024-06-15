Her sene olduğu gibi bu sene de misafirlerimizi sahte rezervasyon konusunda uyarıyorum. Rezervasyon yaptıkları siteleri mutlaka turizm ve ticaret bakanlıklarından teyit etsinler. Bu çok önemli. Gelen misafirlerimizin rezervasyonunun otelde olmaması hem kendilerini hem bizi çok mutsuz ediyor" diye konuştu.