Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasıyla piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. BIST 100 endeksi TSİ 12.05 itibarıyla yüzde 0.95 yükselmiş durumda. Salgının her sektöre beklenen etkisi farklı olduğu için yatırımcılar kimi şirketlerin hisselerine hücum ederken kimisinden de kaçmaya başladı.

Hisselerinde sert yükselişler yaşanan şirketlerin başında ilaç üreticileri geliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ilaç ve tıbbi malzeme satışlarının artması bekleniyor. Bu ilaç şirketleri için daha fazla satış ve kâr anlamına geliyor.

MEDICAL PARK DA YÜKSELDİ

Bu sebeple Türkiye'nin önemli ilaç şirketlerinden Deva Holding'in hisselerinde sabah saatlerinde yüzde 16'yı aşan bir yükseliş yaşandı. Benzer şekilde Eczacıbaşı hisselerinde de yüzde 19'la yakın bir yükseliş yaşandı. Lokman Hekim hisselerinde yükseliş yüzde 11'i aşarken, RTA Laboratuvarları hisseleri yüzde 15.6 değer kazandı. Selçuk Ecza Deposu hisseleri yüzde 15.6 yükseldi. Bunun yanında hastane zinciri Medical Park hisselerinde de yüzde 4.5 artış yaşandı.

Borsada ilaç şirketleri uçtu Şirket Değişim (%) Eczacıbaşı İlc. 18.92 RTA Lab. 17.71 Deva 16.53 Selçuk Ecz. 15.61 Lokman 11.04

DÖRT BÜYÜKLERDE DÜŞÜŞ

İlaç şirketlerinde adeta bir koronavirüs abyramı yaşanırken spor hisselerinde düşüşler kaydedildi. Koronavirüs salgınının yayılması durumunda spor müsabakalarının uzun süre seyircisiz oynanması gündeme gelebilir. Bu spor kulüpleri için önemli bir bilet geliri kaybı yaşanması anlamına geliyor.

Spor hisselerinde 'seyirci' korkusu Şirket Değişim(%) Fenerbahçe -4.33 Galatasaray -5.06 Trabzonspor -6.71 Beşiktaş -7.66

Bu riskten kaçınmak isteyen yatırımcılar da spor hisselerinden çıkmayı tercih ediyor. Bu sebeple bu gün Fenerbahçe hisselerinde yüzde 4'ü aşan kayıp yaşandı. Galatasaray yüzde 4.6, Beşiktaş yüzde 7.6, Trabzonspor ise yüzde 6.7 değer kaybetti.