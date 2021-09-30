Kendini arayan adam dünya gündeminde 0:00 / 0:00

İHA

İnegöl'de yapılan kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' Beyhan Mutlu isimli vatandaş, İngiliz ve Amerikan basınında da gündem oldu.

Dünya basının peşinde olduğu Beyhan Mutlu'nun ise "Bir arkadaşımla birlikte alkol aldıktan sonra ormanlık alanda uyuyakalmışım. Arkadaşım bana ulaşmayınca kayıp ihbarında bulunmuş. Uyandığımda bir baktım etrafta arama ekiplerini gördüm. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. Ben de arayayım dedim. Meğer kayıp benmişim, ben ekiplerle kendimi arıyormuşum. Arkadaşım beni bulamayınca ihbarda bulunmuş. Ne gerek var öyle şeylere" dediği belirtildi.

İngiliz Metro da haberi okuyucularına "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı" başlığıyla sundu.