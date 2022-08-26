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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da sel suları can aldı!
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Sel sularına kapılan kadın, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı

Bursa'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. Kentte sel sularına kapılıp, çevredekiler tarafından çıkarılan 72 yaşındaki Aliye Yıldırım yaşamını yitirdi

Son dakika: Bursa'da sel suları can aldı!
Bursa'da sel suları can aldı!
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DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sel sularına kapılıp, çevredekiler tarafından çıkarılan Aliye Yıldırım (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Orhangazi'de önceki gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı.

PREFABRİK EVDE SUYA KAPILDI

11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü mahallede, derenin yakınındaki bir prefabrik evi de su bastı.

Evden çıkmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak 300- 400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Orhangazi Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişiden Aliye Yıldırım, bugün hayatını kaybetti.

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