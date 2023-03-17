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Depremlerde yıkıma uğrayan cadde ve ilçelerin isimleri konteyner kentte yaşatılıyor

Türkiye'yi derinden yaralayan deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'tan insan yüreğini yakan görüntüler gelmeye devam ediyor. Şehirde yıkıma uğrayan cadde ve isimlerin isimleri konteyner kentteki sokaklara verildi

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AA
  • Son dakika: Cadde ve ilçelerin isimleri konteynerlerde yaşatılıyor!

    Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkımların ağır yaşandığı ilçe ve caddelerin isimleri konteyner ketteki sokaklara verildi.
  • Son dakika: Cadde ve ilçelerin isimleri konteynerlerde yaşatılıyor!

    AA'da yer alan habere göre 6 Şubat'taki depremlerin ardından AFAD'ın Karacasu Mahallesi'nde 347 konteynerden kurduğu geçici yaşam merkezindeki sokaklara, çok sayıda kaybın verildiği Trabzon Caddesi ile Afşin, Nurhak, Çağlayancerit, Elbistan, Andırın ilçelerinin isimleri konuldu.
  • Son dakika: Cadde ve ilçelerin isimleri konteynerlerde yaşatılıyor!

    Konteyner kentte yaşayan Musa Aydınlık, AA muhabirine, depremde evinin büyük hasar görmesi nedeniyle burada kaldığını söyledi.
  • Son dakika: Cadde ve ilçelerin isimleri konteynerlerde yaşatılıyor!

    Aydınlık, kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, hayatın devam ettiğini ve yaşananları atlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.
  • Son dakika: Cadde ve ilçelerin isimleri konteynerlerde yaşatılıyor!

    Depremlerin, birçok tarihi, simge ve turistlik cadde ve sokaklara ciddi zarar verdiğine değinen Aydınlık, "Elbette tarihimize sahip çıkacağız. Devletimiz sokak ve caddelerimizin isimlerini yaşatmaya çalışıyor." dedi.
  • Son dakika: Cadde ve ilçelerin isimleri konteynerlerde yaşatılıyor!

    "İNSAN GURURLANIYOR, DUYGULANIYOR"

    Aydınlık, yaşamlarına bir şekilde devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

    "Sokakların isimlerini burada görmek bizleri duygulandırıyor. Mesela Trabzon Caddesi. Biz oraya gidip her türlü ihtiyaçlarımızı giderirdik ama şimdi burası geçmişteki caddeye hiç benzemiyor. İsim olarak yaşatmaya çalışacağız. İnsan gururlanıyor, duygulanıyor."
  • Son dakika: Cadde ve ilçelerin isimleri konteynerlerde yaşatılıyor!

    Bekir Boz da kentin sokak ve caddelerinin isimlerinin yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti.
  • Son dakika: Cadde ve ilçelerin isimleri konteynerlerde yaşatılıyor!

    Depremde evlerinin zarar gördüğünü aktaran Boz, "Böyle yapmaları çok güzel olmuş. Afşin, Çağlayancerit, Nurhak gibi isimler verildi. Vatandaşlarımızdan, hükümetimizden, devletimizden çok memnunuz. Çünkü bize sahip çıkıyorlar. Yemeğimizi suyumuzu veriyorlar." dedi.
  • Son dakika: Cadde ve ilçelerin isimleri konteynerlerde yaşatılıyor!

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