"İNSAN GURURLANIYOR, DUYGULANIYOR"

Aydınlık, yaşamlarına bir şekilde devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sokakların isimlerini burada görmek bizleri duygulandırıyor. Mesela Trabzon Caddesi. Biz oraya gidip her türlü ihtiyaçlarımızı giderirdik ama şimdi burası geçmişteki caddeye hiç benzemiyor. İsim olarak yaşatmaya çalışacağız. İnsan gururlanıyor, duygulanıyor."