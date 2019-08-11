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Son dakika! Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika haberi... Çanakkale'de bulunan tarihi Gelibolu yarımadasında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın hızıyla yayılan alevlere müdahale 250 kişilik ekiple ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yangına müdahale sürüyor, sabah saatlerinde havadan müdahale edilecek." dedi. Habertürk'e açıklama yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Şimdilik yerleşim birimlerine ilişkin bir risk yok" şeklinde

Gelibolu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü yakınlarında çıkan yangın büyümeye devam ediyor. Bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangına müdahale sürüyor, sabah saatlerinde havadan müdahale edilecek." dedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan arazide saat 22:30 sularında ufak çaplı olarak başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye Çanakkale İskelesinden feribotlar aracılığı ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerde bulunan itfaiye ekipleri de bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına eşlik ediyor. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ekiplerden bilgi aldı.

Behramlı Köyü halkı da yangını meraklı gözlerle takip ediyor. Büyüyen yangın bölgede paniğe neden olurken, köylüler yaşadıkları endişeyi dile getirdiler.

Öte yandan sosyal medyada yangın sebebiyle toprak altında kalan tarihi topların patladığı yönünde bilgilerin dolaşması üzerine yetkililerden konuyla ilgili alınan bilgilerde patlayan malzemelerin top değil domuzları korkutmak için kullanılan tüpler olduğu öğrenildi.

"ŞİMDİLİK YERLEŞİM BİRİMLERİNE İLİŞKİN BİR RİSK YOK"

Habertürk'e konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu bilgileri verdi:

Şu anda yangın devam ediyor. Ormanlık alanda yerler kuru. İki yerleşim birimimiz var. Oralara yaklaşmasın diye arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Geniş alanda fazla bir şey yapılamıyor. Gündüz helikopterle müdahalede kesin sonuç alacağız.  Şu anda büyük risk gözükmüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın kesilmesi bekleniyor. Yangın bayağı büyük bir alanı kapsıyor. Bu noktada tahminim, orası engebeli bir alan. İniş ve çıkışlar var. Tahminimce 200 hektar civarında bir alandan bahsedebiliriz diye düşünüyorum.

Şu anda yerleşim alanları kontrol altında. Yangın sirayet ederse hemen müdahale edilebilecek. Yangın rüzgarla yerleşim alanlarının dışına kayıyor. Bu olumlu bir gelişme. Tamamen itfaiye araçlarıyla, orman ve belediyenin itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor. Belediye araçları su takviyesi yapılıyor. Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye oralarda belediye araçları konuşlanmış durumda. Yangın rüzgar istikameti itibarıyla yerleşim alanlarını etkilemeyecek gibi gözüküyor. Umarım aynı yönde gider. Yangının şu anda gözle kontrolü çok zor. Ancak alevi takip edebiliyorsunuz. Şu anda temennimiz açık alanda gelip yangının orada kontrol altına alınabilmesi. Balıkesir'den takviye araçlar geliyor. Her ihtimale karşı.

 

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