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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Çekmeköy'deki çifte cinayetten yeni detaylar - Haberler
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Son dakika haberler... Saldırgan Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde işletmecilik yapmış, işine son verilmiş

İstanbul Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mustafa Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor. Saldırıyla ilgili detaylar ise ortaya çıktı. Buna göre hayvanat bahçesinin saldırıda hayatını kaybeden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun oğluna ait olduğu kaydedildi. Saldırgan Mustafa Ö'nün de bir süre burada işletmecilik yaptığı, daha sonra ilişkisinin kesildiği belirlenirken, aralarında bu nedenle alacak verecek meselesi tartışması yaşandığı öğrenildi.

Son dakika: Çekmeköy'deki çifte cinayetten yeni detaylar - Haberler
DHA

İlçede dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi.

DHA'da yer alan habere göre, aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu´yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı.

Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu´na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö´ye kurşun yağdırdı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.

Olay yerinden geldiği otomobille kaçan Mustafa Ö´yü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

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