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CHP'li Faik Öztrak'ın annesi vefat etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak 96 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika: CHP'li Faik Öztrak'ın annesi vefat etti
CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti
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HABERTURK.COM / AA

CHP Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 96 yaşındaki Ayten Öztrak, Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

Ayten Öztrak'ın cenazesinin 31 Temmuz Pazar günü Kocatepe Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına toprağa verileceği öğrenildi.

ÖZTARK'A TAZİYE MESAJLARI

Vefat haberinin ardından başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, parti yöneticileri ve milletvekilleri Öztrak'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayımladığı mesajda, Ayten Öztrak’ın vefat ettiğini üzülerek öğrendiğini belirterek "Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, Faik Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a, vefat eden annesi için başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın kıymetli annesi Ayten Öztrak’ın vefat ettiğini üzülerek öğrendik. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, Faik beye, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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