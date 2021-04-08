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HaberlerGündem3. Sayfa"BENİ GÖR" Son dakika: Cinayet gibi kazada yeni gelişme!
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Cinayet gibi kazada yeni gelişme! Motokuryenin ailesini isyan ettiren karar

İstanbul Üsküdar'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 30 bin lira güvence bedeli ödemesi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren kuryenin eşi, adalet istediklerini söyledi. Ailenin avukatı ise, "Faillerin dışarıda olması tamamen hukuka aykırı bir durum" diye konuştu

Cinayet gibi kazada yeni gelişme!
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İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, cinayet gibi kazada motokuryenin ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest kaldı. Motokuryenin eşi ve avukatı, karara tepki gösterdi.

Motokuryenin feci şekilde can verdiği olay, Üsküdar'da geçen pazar günü meydana geldi. O.P. isimli şüpheli kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan motoruna binmek üzere olan motosikletli kurye Serdar Bedir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'SANİYELİK BİRİSİNE VURDUM ANCAK VURDUĞUMU GÖRMEDİM'

Şüpheli mahkemedeki savunmasında, "Pazar günü arabada benimle birlikte 5 kişi vardı. Üsküdar Hasimpaşa taraflarında yolda giderken araba sağ tarafa doğru kaymaya başladı. Ortalama hızım 60-70 km arasındaydı. Kendi kendime 'araba kayıyor mu' dedim. Ben saniyelik birisine vurdum ancak vurduğumu görmedim. Motora vurduğumu gördüm. Bir müddet sonra durdum. Araçtan indik, geriye doğru geldik. Şahıs yerde yatıyordu. Bayağı kan akıyordu. Arkadaşım ambulansı aradı. Polis ve ambulans geldi. Daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtık. Olaydan önce alkol almadık. Araba içerisinde alkol alan kimse de yoktu. Çok pişmanım" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Mahkeme, şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan yurt dışına çıkış yasağı, haftada 3 gün imza atma, İstanbul İl sınırlarını terk etmeme, sürücü belgesini teslim etme, 30 bin lira güvence bedeli ödeme şeklinde adli kontrol kararı verdi. Şüpheli adli kontrol hükümleri şartıyla serbest bırakıldı.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ, DERNEK ÜYELERİ DE DESTEK VERDİ

Mahkemenin kararına, olayda hayatını kaybeden Serdar Bedir’in ailesi tepki gösterdi. Avukatları Iyaz Çimen ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı önüne gelen aileye, İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri de destek verdi.

EŞİ: KAMERALARDA ALKOLLU, MASKESİZ VE SİGARA İÇTİKLER GÖRÜLÜYOR

Serdar Bedir’in eşi Berrin Bedir, "Eşim ekmeğinin peşindeydi. İşine gidiyor. Bir yere yemek siparişini bırakıyor. Daha sonra motora döndüğü sırada olay meydana geliyor. Alkollü olan 5 kişi, sokağa çıkma yasağının olduğu gün aracıyla birlikte aşırı hızlı bir şekilde hakimiyetini kaybederek eşime çarpıyor. Kazada maalesef eşim hayatını kaybediyor. İnsanlar hayvanlara çarptığı zaman bile sorumluluk alıp veterinere götürüyor, vicdan azabı çekiyorlar. Kameralarda alkollü oldukları, maskesiz oldukları ve sigara içtikleri görülüyor. Ancak ifadelerinde yalanlıyorlar, ifadeleri çelişkili. Adalet istiyoruz" dedi.

KARDEŞİ: BU CANİLİĞİN BİR SON BULMASINI İSTİYORUZ

Annesi Latife Bedir de, “Benim çocuğumun kanı yerde kalmasın. Kör noktada kaldığını, görmediğini söylüyorlar. Kameralar incelensin, gereği yapılsın” diye konuştu. Kardeşi Mustafa Bedir ise, “Çok üzgünüm. Merhum ağabeyimdi. Rahmetli babamızı da böyle bir kazada kaybettik. Bu caniliğin bir son bulmasını istiyoruz. Hakkın, adaletin yerine bulacağını biliyorum” dedi.

'FAİLLERİN DIŞARIDA OLMASI HUKUKA AYKIRI'

Ailenin avukatı Iyaz Çimen, "Olayın failiyle ilgili adli kontrol hükmü verildi, süreç devam ediyor. Bilirkişi raporu alındıktan sonra adaletin tecelli edeceğini düşünüyoruz. Mağduriyetin ne kadar büyük olduğu gözler önünde. Faillerin dışarıda olması tamamen hukuka aykırı bir durum" şeklinde konuştu.

'203 MESLEKTAŞIMIZI MESLEK ŞEHİDİ VERDİK'

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, "Biz bu derneği kurduğumuzdan beri, pandemi döneminde yaklaşık 203 meslektaşımızı meslek şehidi verdik. Kardeşimizin ağabeyi de cinayete kurban gitti. Bu trafik kazası değil. Bu resmen kasten adam öldürmeye teşebbüstür. Dernek olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Sonuçlanıncaya kadar da dosyayı takip edeceğiz. Bizim motosiklet kullanıcıları olarak her gün kaza haberi duymaktan psikolojimiz bozuldu. Bizim insanlardan her zaman söylediğimiz, istediğimiz tek bir şey var. Motosikletlileri fark edin. Bu kazalara artık bir dur deyin. Bizlerin artık bu kazaları göre göre psikolojisi bozulmuş durumda. Kardeşimizin 2 çocuğu yetim kaldı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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