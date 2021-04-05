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Cinayet gibi kaza! Motosikletli kuryenin feci sonu

İstanbul Üsküdar'da meydana gelen cinayet gibi kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerine park eden motosikletli kurye, paketini teslim edip, motorunun yanına gelirken hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından arkasına bile bakmadan kaçan araç sürücüsü aranıyor. Motosikletli kurye Erhan Şahin, "Mücadele veriyoruz. Yasak sebebiyle paket servislerde yoğunluk oluyor. Bu şekilde dikkatsiz insanlara denk gelindiğinde hayatlar ucuza gidiyor. Pisi pisine bir insan daha ölmüş oldu" dedi

DEHŞET! Son dakika: Cinayet gibi kaza! Motosikletli metrelerce uzağa fırladı
Cinayet gibi kaza!
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DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, hafif ticari araç, park halindeki motosikletinin yanına gelen kuryeye çarptı. Cinayet gibi kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletinin yanına gelen sürücüye arkadan hızla gelen hafif ticari araç çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırlayıp yere düşüyor.

Korkunç kaza, dün saat 19.00 sıralarında Üsküdar Ferah Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir iş yerine evrak getiren motosiklet sürücüsüne, teslimattan sonra motosikletinin yanına geldiği sırada arkasından gelen hafif ticari araç araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken, ticari araç sürücüsü kaçtı. Kaza sonrası motosiklet kaldırıldıktan sonra cadde belediyeye ait tanker ile tazyikli suyla temizlendi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü ararken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

'HAYATLAR UCUZA GİDİYOR'

Motosikletli kurye Erhan Şahin "Duyduğum kadarıyla motosikletçi bir arkadaşımız kaza yapmış. Arkadan gelen araç arkadaşa çarpıp kaçıyor. Bildiklerimiz bu kadar. Bende diğer motorcu arkadaşlardan duyduğum kadarıyla anlatıyorum. Kazayı görmedim. Motorcu arkadaş az önce öğrendiğim kadarıyla vefat etmiş. Kaçan arkadaşı da yakaladılar diye duyum aldık. Ölen arkadaşı sima olarak tanıyordum. Birkaç defa karşılaştık. Sonuçta kurye işi yapıyoruz. Kurye camiasında olduğumuz görmüşlüğümüz var. Zaten zorlu günlerden geçiyor Türkiye. İnsanlarımız zaten korkarak kuryeci arkadaşlarımızla irtibata geçiyor. Kuryeci arkadaşlar da daha dikkatli olarak temassız teslimat yapıyor. Mücadele veriyoruz. Yasak sebebiyle paket servislerde yoğunluk oluyor. Bu şekilde dikkatsiz insanlara denk gelindiğinde hayatlar ucuza gidiyor. Pisi pisine bir insan daha ölmüş oldu" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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