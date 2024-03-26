Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Sen ne güzel ne vefalı ne mert bir şehirsin Aksaray. Seni dünya gözü ile görenler ayrı kalp gözü ile görenler ayrı sever Aksaray. Her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Aksaray her zamanki gibi rekoru kıracak değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Geçtiğimiz yılki 14-28 Mayıs seçimlerinde de coşkunuzu sandığa yansıttınız.

"BİZDE DURMAK YOK, DURAKSAMAK YOK"

Maşallah Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur düşmanlara da korku verdi. Yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum. Sizler yanımızda olduğumuz müddetçe bizde durmak duraksamak yok. Biz de milletimize verdiğimiz sözleri hep yerine getirdik. Bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz.

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"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Büyümede, milli gelirde, ihracatta, diplomaside tarihimizin zirvelerini gördük. Bölgemizde yaşanan krizlerin gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak program ve kararlılığa sahibiz.

Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.

YOZGAT'TA PARTİLİLERE SESLENDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'ın ardından Yozgat'a geçti. "Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin mitingde halka hitap eden Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde. Biz zaten sizlere efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. 31 Mart'ta Cumhurbaşkanınız seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle Celal Köse kardeşimle ve tüm diğer ilçelerdeki belediye başkanı kardeşlerimle Yozgatımıza hizmetimiz şüphesiz ki çok daha güçlü olacaktır. Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının da açılmasıyla daha fazla insanımız hızlı trenin konforundan istifade etmeye başladı. Rabbim ömür milletimiz de destek verdikçe sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki Yozgatlılar olarak bizden duanızı, desteğinizi esirgemeyin. Gerisi bizim için mesele değildir. REKLAM Sorun mu var çözeriz. Engel mi var aşarız. Sıkıntı mı var gideririz. Saldırı mı var göğsümüzü siper ederiz. Gerekirse yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz. Meydana gelirken sordum. 'Şu anda meydandaki bu ihtişam, katılım ne kadar' diye emniyetten öğrenin dedim. Emniyet'ten rakamı aldım, 50 bin. Hamdolsun Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman bu yolda yalnız koymadı. Terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin de başını ezdik. Şimdi Gabar'da petrol çıkardık, neden? Teröristleri temizledik ve şimdi oradan her gün binlerce, onbinlerce varil hamdolsun petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerine operasyon yapılmasına müsaade etmedik. Gazze, Filistin, Türkistan, Karabağ'da nerede bir zulüm, adaletsizlik ve hukuk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik. Yiğidin harman olduğu Yozgat'tan iftihar vesilemiz olan bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyondan fazla milli geliri olan, düne kadar toplu iğneyi ithal eden Türkiye vardı. Tabancasını yurt dışından satın alan değil 5,5 milyar dolar ihracatla savunma sanayinde destan yazan Türkiye var. Boraltan köprüsünde olduğu gibi kardeşlerine sırtını dönen değil, kardeşlerinin hakkını korumak için her türlü adımı atabilen Türkiye var. Karabağ'da, Libya'da aktif rol alan güçlü, cesur, dirayetli bir Türkiye var.