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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
" İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu banliyö hattımız tek başına taşıyacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer hatlarla entegrasyonuyla İstanbul trafiğinde rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz.
Marmaray bu projesinin en stratejik bölümü. Buradan bineceksin denizin altından Avrupa'ya. Eskiden tren hatları Haydarpaşa'ya, Avrupa yakasında Sirkeci'ye kadar. Biz bu iki hattı birleştirdik. Bir diğerini de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kuruyoruz. Buradaki eski banliyö hattının İstanbul'un ihtiyaçlarına cevap vermesinden çok uzak.
İstanbul'u bir uçtan bir uca böyle kat etmek zorlu bir işti. Bugüne kadar 1,4 milyar euro, yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-Halkalı tren hattının şehrimize kazandırılmasına hizmet eden herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre raylı sistem uzunluğunu 233 kilometreye ulaştırmış oluyoruz.
İSTANBUL'A YAPILAN YATIRIMLAR
1994 yılında şehrimizin ulaşım sorunun çözümünün raylı sistemden geçtiğini görmüştük. Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski 2'nci metrosudur. Ancak daha sonraki yöneticiler İstanbul'u ulaşımda bir batağa saplamıştır. Taksim-4.Levent arasındaki metroyu kurmaya başladık. İlk metro hattını 2000 yılında hizmete aldık. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500, sonra 1100 kilometreye ulaşmaktır. Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin Cumhurbaşkanı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, ilçelerde de tüm belediye başkanlarıyla el ele vereceğiz ve İstanbul'u farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız.
1994'te İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum. O zaman Kartal'ın durumu neydi? Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak aralarında asfalt var mıydı, parke vs var mıydı? Kartal'ı bugünkü haline o gün getirdik. Bu hızlı gidişi maalesef devam ettiremedik.
Bay Kemal sen yalan söyledikçe biz paraları alacağız. CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira maaşlarından veriyorlarmış. Yardım sandığı, bu ödemeleri yapmaları için. Yalan söyleme de bu duruma düşme. Siyasette dürüstlük önemli, dürüst ol.
Bu hattın bir diğer özelliği de demir ipekyolunu bu hat oluşturuyor. Londra'dan gelen Pekin'e gidecek. Bu hatla birlikte YHT'ler Pendik'i son durak kullanmayacak, Halkalı'ya kadar devam edecek. Marmaray 1860'lardan beri hayal olmasına rağmen kimse somut adım atmamıştı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından temelini 2004 yılında attığımız Marmaray'ı 2009'da bitirmeyi amaçladık. İnşaat sırasında çıkan tarihi eserler nedeniyle 2013'e kadar uzadı. Bugün Marmaray'ı daha ileri seviyeye taşımış bulunuyoruz.
"25 YILDA TELAFİ ETTİK"
Geçmişteki 1 asırlık ihmalleri 25 yılda telafi etmemiş olsak İstanbul felç olurdu. Bütün buraların imarı, yeşil alanlarıyla bambaşka konuma taşıdık. Geçtiğimiz yıl İstanbul'u nüfusu kadar turist ziyaret etmişse, nedeni budur. İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ilk sıralara çıkarmaya kararlıyız.
Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var. Burada belediye başkanlarını seçeceğiz. Belediye başkanlarının vizyonlarının ne kadar önemli olduğunu bu raylı sistemler tek başına göstermekte önemlidir. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini tüm şehir ödüyor. Biz son 25 yılda 1 asırlık eksikleri gidermenin mücadelesini verdik.
Bizim hem Cumhurbaşkanlığı, hem bakanlıklar, büyükşehir ve ilçeler olmak üzere çok büyük hedeflerimiz, projelerimiz var. İstanbul Büyükşehir'e hükümetlerimizin en projeci, icraatçısı olan Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik. Kartal'ın son 2 dönemdir yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Engelli kardeşimizin ensesine tokatı atanı çok iyi biliyoruz. Kartal'a Ebubekir Taşyürek kardeşimizi aday gösterdik.
KARTAL'A YAPILACAKLAR
İlçe merkezi ile Uğur Mumcu arasına hava ray sistemi kuracağız. Raylı sistemi havadan da geliştiriyoruz. Taşocağı bölgesini millet bahçesi ve tabiat tarihi müzesine dönüştürmektir. Cevizli'ye de bir millet bahçesi kazandıracağız. Eski stadın olduğu yeri meydan olarak düzenleyeceğiz. Kartal'a bir stadyumu ve otoparkı kazandıracağız. Mahallelerimize spor tesisleri, kültür merkezleri, sosyal tesisleri ile Kartal'ı geleceğe hazırlayacağız. Kartal'a hizmet etmek için projelerimizle, adaylarımızla hazırız.
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