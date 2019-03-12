Gebze-Halkalı arasındaki 63 kilometrelik demir yolu hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılıyor.





Asya yakasındaki Ayrılık Çeşmesi'nden Gebze'ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasından da Kazlıçeşme'den Halkalı'ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattı hizmet vermeye başlayacak.



İşte Gebze-Halkalı demir yolu hattı





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Aynı güzergahta 3 hatta izin verecek şekilde tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edilmeye başladı. Yeni yapılacak 3 hattan kuzey 2 hattı Marmaray trenleri kullanacak. 2 dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneyde bulunan 3. hattı ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak. Söz konusu hatta, çift yönlü YHT işletmesini temin için 10 adet de siding yapıldı." değerlendirmesinde bulunmuştu



38 YENİ YÜZEY İSTASYON İNŞA EDİLDİ



Bakan Turhan, Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyonun inşa edildiğini bunlardan 7'sinin (Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı) şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacağını kaydetti.





Ankara'dan kalkan yüksek hızlı tren, İstanbul'a ulaşacak ve Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı’ya ulaşacak