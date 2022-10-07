Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne iştirak etti. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"bugün burada ülkemiz genelinde inşası tamamlanan 4 cemevi açılışı, 7 cemevi temel atma töreni vesilesiyle bir aradayız. 4 cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Alevi-Bektaşi kardeşlerimize, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerim sunuyorum.

Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül ocağıdır. Buralar Hz. Peygamber'e ve ehlibeytine aşık olanların durağıdır. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaşı Veli ve evlatları ocaklarımızı bu gayeyle kurmuşlardır.

Hak dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak her birimizin vazifesidir.

Dünyada baki olan sadece muhabbettir ve onunla birlikte gelen mükellefiyetlerdir. Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da aşkla, muhabbetle, beraberlik, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir.

Hepimizin peygamberi, hepimizin Alisi, hepimizin ehlibeyti, hepimizin Kerbelası diyoruz. Bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır.

Sinsi niyetlerle birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir.

Malazgirt'ten beri 1000 yıldır Anadolu'yu fikren ve fiziken tahkim etmek için mücadele veriyoruz. Haçlılardan Moğollara kadar her saldırıyı inançla ve kararlılıkla bertaraf ederken kendi medeniyet inşamızı sürdürdük.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan Cumhuriyet'e kadar istiklalimizi koruduk, sahip çıktık. Bu atılımın gerisinde ülkemize kazandırdığımız asırlık eksikleri giderdiğimiz hizmetlerimiz vardır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayinden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi 2023 Türkiye'sine hazırladık.

Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini güçlendirecek adımlara özen veriyoruz. Bugüne kadar çözümünü arzu ettiğimiz seviyede tamamlayamadığımız her mesele için gayret gösteriyoruz.

ALEVİ VATANDAŞLARA YÖNELİK MÜJDE

Alevi-Bektaşi toplumunun sorunlarının çözümü için kapsamlı bir hazırlık yaptık. 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi. Valilik vasıtasıyla çözülebilecek sorunlar için talimatlar verildi. Ayrıca daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldü.

Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın ve mekanların tüm meselelerinin takibini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Cemevi Başkanlığı tüm cemevlerinin yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar kamu güvencesi, desteği ile yürütülecektir.

Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu önderlerden bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarından en önemlilerinden biri olduğu bu adımların hayırlı olmasını diliyorum.

Son günlerde gündeme gelen kimi tartışmaları hak ve özgürlükleri daha ileri götürme fırsatı olarak görüyoruz."