Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşmesi sona erdi 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, saat 18.00'da başlaması beklenirken, 1 saat ertelendiği açıklanan görüşmelerine saat 19.00'da başladı.

45 dakika süren ikili görüşme sonrasında, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Biden ile bir süre sohbet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e hareket etmeden yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini şöyle masaya bir yatırmamız gerekiyor. Birçok tabii dedikodular vesaire içeride, dışarıda oldu. Bunları geride bırakıp 'Neler yapabilir, neler yapacağız' bunları konuşmamız lazım.

Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan, bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil."

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