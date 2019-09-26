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HaberlerGündemSON DAKİKA! Depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan görüntü - Haberler

Depremin ardından herkes bu görüntüyü konuşuyor

HABERTURK.COM

İstanbul'da büyük korkuya neden olan Silivri açıklarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden paylaşılan görüntü tartışma yarattı. Köprünün hasar gördüğü iddiasıyla paylaşılan görüntünün yeni mi yoksa eski mi olduğu da tartışıldı. Köprüde hasar iddialarıyla merak konusu olan fotoğrafa ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, hasar olduğu iddia edilen noktanın köprünün bakım ünitesi ve köprüde herhangi bir hasar bulunmuyor...

15 temmuz şehitler köprüsü

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, İstanbul'da büyük korkuya neden olan Silivri açıklarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada vatandaşlar o panik anlarını paylaştı.  O görüntülerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden paylaşılan görüntü tartışma yarattı. Köprünün hasar gördüğü iddiasıyla paylaşılan görüntü beraberinde yeni mi yoksa eski mi olduğu yönünde de tartışma konusu oldu.

'KÖPRÜDE HASAR YOK, BAKIM ÜNİTESİ'

Köprüde hasar iddialarıyla merak konusu olan fotoğrafa ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, köprüde herhangi bir hasar yok. Buna göre, hasar olduğu iddia edilen noktanın köprünün bakım ünitesi olduğu belirtildi.

Köprü görüntüsüne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapıldığına dikkat çekilerek, köprüdeki söz konusu yerin bayrak asma platformu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli" denildi.

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