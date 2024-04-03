DEVA Partisi'nden seçim değerlendirilmesi ve büyük kongre mesajı
DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu, 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada beklentilerin çok altında kalındığı ifade edildi. Açıklamada, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanıp, 3 ay içerisinde büyük kongreye gidilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatı verildi
DEVA Partisi, 31 Mart sonuçlarının değerlendirildiği Genel Merkez Başkanlık Kurulu toplantısında, seçimler nedeniyle yavaşlayan ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması ve 3 ay içerisinde büyük kongreye gidilmesi kararı alındı.
31 Mart seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı DEVA Partisi'nde, büyük kongrenin 3 ay içinde yapılması kararı çıktı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmiştir. Kurul üyeleri öncelikle seçilen tüm il ve ilçe belediye başkanlarına, meclis üyelerine başarı dilemiş, seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olması temennilerini dile getirmiştir. Kurul, yerel seçim sürecinde büyük bir özveri ile çalışan partimizin belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarımıza, teşkilat mensuplarımıza şükranlarını ifade etmiştir" denildi.
SEÇİM SONUÇLARI AYRINTILI DEĞERLENDİRİLECEK
31 Mart yerel seçimlerinde beklentilerin çok gerisinde kalındığı vurgulanırken, "Bu çerçevede Kurul seçimlerde alınan sonuçları, 'Nerede yanlış yaptık?', 'Daha iyi nasıl olabilirdi?' hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı biçimde değerlendirmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte Teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır" denildi.
3 AY İÇİNDE BÜYÜK KONGRE
Seçimler nedeniyle yavaşlayan ilçe ve il kongrelerinin hızlandırılması kararı alınan kurulda 3 ay içerisinde de büyük kongre yapılması planlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Partimizin Genel Merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı Büyük Kongredir.
Bu kapsamda, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından daha önce başlatılmış bulunan ve yerel seçimler nedeniyle yavaşlamış olan ikinci olağan ilçe ve il kongrelerinin büyük kongre toplantısının üç ay içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ivedilikle tamamlanmasını kararlaştırmıştır."