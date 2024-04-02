Mehmet Ayan yazdı: Hataya yer yok!
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 31. hafta maçında Hatayspor'u evinde 1-0 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi
17 Mart Pazar günü 18.00’de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında biten maçtan 386.5 saat sonra sahaya çıkan Galatasaray için kötü futbol harika sonuç.
Ligde yenilgi aldığı tek takım olan Hatayspor önünde ilk 15-20 dakikalık oyununu genele yansıtamayan ev sahibi zaman zaman zorlandı.
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu’nu belki rotasyon, belki forma adaleti, belki taktik, belki de sarı kart sınırında olmasından ötürü on bire koymamıştı.
Hocaların 11 tercihlerini eleştirmek adetim değildir. Maça müdahaleleri, oyun içi formasyonları, taktik anlayışları tamam da… 11 tercihlerinde aklıma o klasik cümleler gelir takılır… “7 gün 24 saat onlarla hoca birlikte…’
Hocanın Kerem A. tercihini eleştiremem ama Kerem’siz oyunun da kekremsi olduğunu da kabul edelim. Çünkü Kerem yoksa sürpriz de yok G.Saray’da…
Öndeki dörtlüye baksana ICARDI-ZAHA-HAKİM-MERTENS… Kim istemez! Ama oyun çıkmıyor işte kimi zaman…
Oyun, Kerem’in dağıtıcılığına ihtiyaç duyuyor. Bunu her daim olumlu manada söylemek güç. İzmitli çocuk, bazen diz de dövdürüyor yaptıklarıyla… Lakin onsuz öne topu taşımakta güçlük çekiliyor.
Vakı-a Barış Alper sağ bekte olunca… İyice hantala bağlıyorsun ilerideki oyun merkezini… Kerem D. ve Torreria’dan da 8’leşmiş katkılar gelmeyince 1-0 sonrası ecel teri…
Okan hocanın maç sonunda dediği gibi 19 şutta 2 isabet olmaz! Kalitesinin altında oynadı G.Saray!
Hatayspor yeterince mücadele etti. Gücü nispetince iyi oynadıklarını düşünürüm. G.Saray’a her kornerde (gol dahil), kafa vurdurmalarını çözemedim.
Sarı-kırmızılılar birinde ikinci golü bulsa selametle… Maç başka yere giderdi… Oyunları diri, mücadeleleri kavi…
Bu saatten sonra gerek şampiyonluk yarışında, gerek kümede kalma mücadelesinde kimse takımından güzel futbol beklemiyor. Üç puanı al oyna devam.
Hatay maçı 386.5 saat sonra çıkılan ve kazanılması gereken maçtı; öyle de oldu.
Bundan gayrısı Lucescu’nun 18 maçlık iç sahada maç kazanma rekorunu 19.maç ile kıran OKAN BURUK’un sorunu…
Çekirgenin sıçramadığı zamanlar olabilir. 500.maçındaki Muslera’ya da baki selam.