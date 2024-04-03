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        Haberler Gündem Güncel Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu - Öne çıkan haberler

        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu

        Balıkesir'de geçtiğimiz ay Batuhan A adlı gemi batmış, geminin kaptanı ve mürettebatı için arama çalışmaları başlatılmıştı. Geçen ayın sonunda kıyıya vuran cansız bedenin, geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 00:36 Güncelleme: 03.04.2024 - 01:43
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        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen ayın sonunda kıyıya vuran cesedin, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu tespit edildi.

        "Batuhan A" adlı geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık (Fotoğraf: İHA)

        Dutliman Mahallesi sahilinde 28 Mart'ta bulunan cesedin, Karacabey açıklarında batan kargo gemisinin kayıp 3 personelinden birine ait olduğu değerlendirilerek DNA eşleşmesi yapıldı.

        Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesinde cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a (69) ait olduğu belirlendi. Uyanık'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

        MÜRETTEBATTAN 3 KİŞİNİN CESETLERİNE DAHA ÖNCE ULAŞILMIŞTI

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

        "Batuhan A" adlı geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık (Fotoğraf: İHA)

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        Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

        İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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