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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Hangi EYT’li emlak vergisinden muaftır? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Hangi EYT’li emlak vergisinden muaftır?

        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 2023 yılında emekli olanlardan koşulları sağlayanlar bu yıl emlak vergisi ödemeyecekler. Koşulları sağlamayanlar ise vergi ödemeye devam edecekler. Peki EYT'lilerin ve diğer emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı

        Giriş: 03.04.2024 - 08:08 Güncelleme: 03.04.2024 - 08:08
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        EYT'li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
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        Emlak vergisinin birinci taksiti mart, nisan, mayıs aylarında, ikinci taksiti ise kasım ayında ödeniyor. Peşin ödeme yapmak isteyenler ödemeyi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yapmalılar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Meskenlerde emlak vergisi büyükşehir belediye sınırlarında bina değerinin binde 2’si, diğer belediyelerde ise binde 1’i oranındadır.

        Hiçbir geliri olmayan vatandaşlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarından emlak vergisi alınmaz.

        GEÇEN YIL EMEKLİ OLANLAR BU YIL MUAFİYETTEN YARARLANACAK

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        İlk defa emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanırlar. Geçen yıl çıkan emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile emekli olan EYT’liler de bu yıldan itibaren muafiyetten yararlanmaya başlayacaklar.

        2024 yılında emekli olanlar ise 2025 yılından itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecekler.

        BAŞVURU YAPILMALI

        İlk defa emekli olanların emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” doldurularak belediyeye verilmeli. Belediyeler, emeklilerden form dışında başka bir belge talep etmezler.

        ÇALIŞAN EMEKLİ EYT’LİLER YARARLANAMAZ

        Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmamaları, 2023 yılında elde ettikleri faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin 150 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Emekli olduktan sonra sigortalı bir işte çalışmaya devam eden EYT’liler için emlak vergisi muafiyeti uygulanmaz. Muafiyetten yararlanmaya, çalışmayı bıraktıktan sonra başlayabilirler.

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        Gelir getirmeyen dükkan, arsa ve araziye sahip olan EYT’lilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanmasında bir engel bulunmuyor.

        KONUTTA OTURMA ŞARTI YOK

        Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma zorunluluğu bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan konutunu kiraya vermeden boş tutanlar, kiraya vermekle birlikte kendisi de kirada oturanlar veya bedel ödemeksizin aile üyelerine daimi olarak kullandıranlar da emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar.

        Emlak vergisi muafiyetinden, 200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler hisseleri oranında yararlanırlar. Sahip olduğu konutunun yanı sıra miras kalan başka bir evde hissesi olanlar ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazlar.

        Ölen eş veya anne babadan dolayı dul, yetim aylığı bağlanmış olanlar da brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde muafiyetten yararlanabilirler.

        YAZLIK İÇİN VERGİ MUAFİYETİ YOK

        Yazlık evi olan emekliler mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamaz. Yazlıktan başka evi olmayan emeklilerin yazlık eve vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için sürekli ikamet ediyor olması gerekir. Bunun için yazlıkta sürekli oturulduğunun elektrik ve su faturasıyla kanıtlanması gerekir.

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        200 METREKARE HESABI NASIL YAPILIR?

        Mesken olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü yapılarak brüt alan bulunur. Dıştan dışa ölçüm yapılamayan hallerde dairenin net kullanım alanı üzerinden brüt metrekare hesaplanır. Net kullanım alanına yüzde 25 ilave edilir.

        Kömürlük, çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer daireleri, garaj gibi eklentilerin arsa payına dahil edildiği binalarda 200 metrekare hesabında bu alanlar da dikkate alınır.

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