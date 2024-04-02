Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti! Lucescu'yu solladı...

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisine rekoruna ortak olan Buruk, Hatayspor karşısında alınan galibiyetin ardından Lucescu'yu geçti ve bu rekorun tek başına sahibi oldu.