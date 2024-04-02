Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonucu oluşan tabloya değinerek, AK Parti olarak oy oranlarının yüzde 44,3’ten yüzde 35,5’e, Cumhur İttifakı olarak ise yüzde 51,6’dan yüzde 40,5’e gerilediğine dikkati çekti. Partinin ciddi bir oy kaybı yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun temel sebebinin ise 10 ay önce AK Parti’ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğuna işaret ettiği öğrenildi.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 seçimlerinin katılım oranının, 2019 seçimlerine kıyasla 6 puan geriye gittiğine, bu 6 puanlık düşüşün ezici çoğunluğunu AK Parti seçmeninin oluşturduğuna dikkat çektiğini aktardı.

REKLAM “SEÇMEN SANDIĞA BU NEDENLERLE KÜSTÜ” AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesinin hem teşkilattan hem genel merkezden hem de adaylardan kaynaklandığının vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday belirleme süreci de dâhil bunların üzerinde uzun uzun durulması gerektiğinin, bu konuda gereken her türlü adımın atılacağının altını çizdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığı, Kovid-19 salgınıyla başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da derinleşen enflasyon baskısını sandığa küsme sebepleri arasında sıraladığı aktarıldı. “GAZZE’Yİ ANLATAMADIK” Cumhurbaşkanı Erdoğan,’ın “Gazze krizi gibi elimizden gelen her şeyi yaptığımız ve bedel ödediğimiz bir meselede dahi siyasi saldırıları savuşturmayı, kimi çevreleri ikna etmeyi maalesef başaramadık. Bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi de artısı-eksisiyle mutlaka yapacağız” dediği öğrenildi.

“KAN VE RUH KAYBI DA VAR” Öz eleştiri sürecinde kayıpların masaya yatırılacağını kaydeden Erdoğan'ın “Kurulduktan yalnızca 15 ay sonra bizi iktidara layık gören, henüz 10 ay önceki seçimlerde partimizi açık ara birinci yapan, şimdiye kadar girdiğimiz tüm seçimlerde daima yanımızda duran, velhasıl son 22 yılda tam 17 kez sandıkları bizim için patlatan milletimizin, 31 Mart’ta bizi CHP’nin arkasına niçin ittiğini çok iyi analiz etmeliyiz.” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ortada sadece bir oy kaybının değil, kan ve ruh kaybının olduğunu da söylediği bildirildi.

“ÖNCE KENDİMİZİ HESABA ÇEKECEĞİZ” AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun suçunu millete atmanın ancak acizlerin ve gafillerin yöntemi olabileceğine vurgu yaptığı belirtilerek, “Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dâhil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.