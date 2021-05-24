Doktora çirkin saldırı! 'Rapor vermedin' dayağı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, aile hekimliği yapan Rıdvan Tunç, rapor vermediği gerekçesiyle bir hastanın tokatlı yumruklu saldırısına uğradı. Doktoru darp için pusu kuran 3 kişinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Doktor Tunç, "Dudağımda da şişlikler vardı. Kulak Burun Boğaz'da göründüm. Burun kemiğimi oturtmaya çalıştılar. Bir hafta sonra tekrar kontrol edilecek. Belki ameliyat olma durumumda var" dedi.



Olay, geçen cuma günü saat 08.30 sıralarında Kadıköy'de Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık ocağında görev yapan Aile Hekimi Rıdvan Tunç geçen aylarda kendisine gelerek rapor isteyen bir hastasına gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle rapor vermedi. Yaşanan olay sonrası arkadaşlarını da yanına alarak olay yerine gelen saldırgan şahıs, sokak içerisine geldikleri 34 DUZ 862 plakalı aracıyla pusu kurup aile hekiminin gelmesini bekledi.

BİRİ GÖZETLEDİ, DİĞERİ DARBETTİ

Aileme hekiminin sokağa giriş yaptığı esnada şüphelilerden biri sokağın başına giderek ortalığı gözetlerken, saldırgan şüpheli ise doktoru köşede sıkıştırıp darp etmeye başladı. Meydana gelen olay sonrası şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

'NE OLDUĞUN ANLAMADAN YUMRUKLAR SAYDIRDI'

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Aile Hekimi Rıdvan Tunç, "Olay geçen cuma günü sabah saatlerinde, evden sağlık ocağına gittiğim sırada meydana geldi. Beyaz kıyafetli, 1.90 boylarında bir adam önüme çıktı. Benim önümü kesmeye çalıştığını son anda fark ettim. Bir şey söylemeden beklemediğim bir anda beni darp etti. Ne olduğunu anlamadan, yumruklar saydıran şahıs, 'Demek sen bana rapor yazmazsın öyle mi?' diyerek darp etmeye devam etti" dedi.

'YARIM SAAT ÖNCE GELEREK BANA KUSU KURMUŞLAR'

Kendisine planlı bir şekilde pusu kurulduğunu belirten Aile hekimi Rıdvan Tunç, "Güvenlik kameralarını incelediğimizde olayı 3 kişinin planlı bir şekilde gerçekleştiğini fark ettik. Şahıslar yarım saat önce gelerek beni beklemişler. Muhtemelen bir haftadır da beni takip ediyorlarmış. Şahıslar resmen pusu kurmuşlar. Şahıslardan birisi sokak başında benim işe gitmekte olduğumu haber ediyor. Diğer şahıs araçtan indikten sonra bana doğru yürüyerek, darp olayını gerçekleştiriyor. 3'üncü şahıs ise araç ile diğer ikisini alıyor" diye konuştu.

'BURUN KEMİĞİMİ OTURTMAYA ÇALIŞTILAR, AMELİYAT OLMA DURUMUM VAR'

Yaşanan olay sonrası Hastaneye giden Tunç, "Darp olayı gerçekleştikten sonra polis ekiplerine haber verdim. Polis arkadaşlar ile Hastaneye geçtik. Burundan tomografi çekildi. Dudağımda da şişlikler vardı. Kulak Burun Boğaz'da göründüm. Burun kemiğimi oturtmaya çalıştılar. Bir hafta sonra tekrar kontrol edilecek. Belki ameliyat olma durumumda var" şeklinde konuştu.

'SOKAĞA ÇIKTIĞIMDA SÜREKLİ ENDİŞE VAR, SÜREKLİ ARKAMA BAKIYORUM'

Sağlık çalışanlarına yönelik sürekli saldırılar olduğunu söyleyen Aile hekimi Tunç, "Pandemi döneminde bile, darp olaylarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu tür olaylar bizim yıllardır, dile getirmeye çalıştığımız sorunlar. Sağlık çalışanlarına bu tarz şiddet olayları var. Artık bizim canımıza da tak etti. Bu kadar da olmaz dedirtiyor. Düşünün yarım saat önce gelerek, bana pusu kuruyorlar. Sokağa çıktığımda sürekli endişe var. Sürekli arkama bakıyorum. Acaba birisi takip ediyor mu. Yoksa yeniden karşıma çıkacak mı. Henüz olayı gerçekleştiren failler yakalanmadı. 3 kişiler ve hala birisi dahi yakalamadı" ifadelerini kullandı.

'HİÇ KİMSE ARAMDA BİR TARTIŞMA YAŞANMADI'

Yaklaşık 3 aydır hiçbir hastası ile tartışma dahi yaşamadığına dikkat çeken Rıdvan Tunç, "Hiç kimseyle aramda bir tartışma yaşanmadı. Bu nasıl oluyor anlayamıyorum. Hastalarım beni tanıyorlar, beni biliyorlar. Ben her zaman hastalara iyi niyetle yaklaşan bir hekimim. Onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Benim hatırladığım, benden rapor isteyen, benimle tartışan, kavgalı olan bir kimse olmadı" dedi