Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Yoğun veri akışı yaşanan geçtiğimiz haftayı dolar/TL toplam yaklaşık 3 kuruşluk artışla 5.7758'den tamamlamıştı. Dün gece de düşük hacimli piyasada dolar hafif yükselişle 5.78'i aştı. Yeni güne de 5.7880 liradan başladı.

Kendi yayımladığı takvime göre geçen cuma kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin not açıklaması yapması bekleniyordu. Ancak kuruluş bu açıklamayı pas geçti. Dolayısıyla kurda beklenen 'not' hareketliliği yaşanmadı. Bugün ise piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak.

Yurtdışında ise sabah saatlerinde dünyanın en büyük 2. ekonomisi olan Çin'de kasım itibarıyla ihracatta 4 ay üst üste düşüş yaşandığı açıklandı. Bu veri bir yandan küresel resesyon endişelerini artırsa da diğer yandan Çin'in ABD ile ticaret anlaşması yapmaya daha istekli olabileceği görüşü piyasalara hakim olmaya başladı.

Dolayısıyla ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin açıklamalar ve adımlar hafta boyunca piyasaların seyrini etkileyebilir.