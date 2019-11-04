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HaberlerGündemSon dakika... Akılalmaz olay! Eymen daha 3 yaşındaydı! Kahreden ölüm! - Haberler

Akılalmaz olay! Eymen daha 3 yaşındaydı! Kahreden ölüm!

AA

Aydın'da 3 yaşındaki Eymen Eye, evlerinin önündeki avluda oyun oynarken, rayından çıkan demir kapı bir anda üzerine devrildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği minik Eymen yapılan tüm müdühalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi

üzerine demir kapı düştü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki Eymen Eye hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Eymen Eye, rayından çıkan avlu girişindeki 2 ton ağırlığındaki demir kapının altında kaldı.

MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Eymen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

 

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