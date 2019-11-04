Aydın'ın İncirliova ilçesinde üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki Eymen Eye hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Eymen Eye, rayından çıkan avlu girişindeki 2 ton ağırlığındaki demir kapının altında kaldı.
MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI
AA'da yer alan habere göre 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Eymen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
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