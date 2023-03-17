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Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparkta su tahliyesi sürüyor

Depremden sonra sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da inanılmaz bir tablo yaşandı. Kentte sular çekilince otoparktaki görüntü dehşete de düşürdü

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AA
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!

    Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan selde suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta, su tahliye çalışmaları devam ediyor.
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!

    AA'da yer alan habere göre şiddetli sağanağın ardından dere taşkınları sonucu yaşanan selin ardından Şanlıurfa sokaklarında temizlik çalışmaları yapılıyor. Selin getirdiği balçığın ev ve iş yerleri ile sokaklardan temizlenmesi için iş makineleri yardımıyla yürütülen temizliğe farklı illerden gelen ekipler de destek veriyor.
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!

    Selin etkili olduğu noktalardan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta da suyun önemli bölümü tahliye edildi.
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!

    Yaklaşık yarım metre balçık tabakasıyla kaplı olan otopark içinde yürümekte güçlük çekiliyor. Pompalarla yapılan tahliye çalışmalarını takip eden araç sahipleri de otoparka girerek kullanılamaz hale gelen araçlarını inceliyor.
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!

    Birbirinin üzerine binen, yer değiştiren ve çamurla kaplanan araçların, temizliğin tamamlanmasının ardından çekiciler yardımıyla otoparktan çıkarılacağı belirtildi.
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!

    Otomobilini inceleyen vatandaşlardan Kadri Özer, AA muhabirine tüm ekiplerin su tahliyesi ve temizlik için gayret gösterdiğini söyledi.
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!

    Selin otoparkta büyük maddi hasara neden olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

     

    "Asrın felaketi bir deprem yaşadık, ikinci bir felaket daha geldi. Bir anda, 8 dakikada bu tesis suyla doldu. Otoparkçılar canını zor kurtardı. Yapacak bir şey yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valimiz, Belediye Başkanımız incelemelerde bulundu, gerekli desteğin verileceğini, mağduriyetlerin giderileceğini söylediler. Allah hepsinden razı olsun. Belediyesiyle AFAD'ıyla, komşu illerden gelen ekiplerle çalışıyorlar. Sonuç bu, yapacak bir şey yok, sel hiçbir şey dinlemiyor."
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
  • Son dakika: Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!

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