Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Kemaliye Mahallesi’nde N.S. adlı kişiye ot götüren H.A., dayısı M.B.’yi arayarak ot sattığını söyledi. M.B. ise otları sattığı kişiyi öğrenince yeğenini, “Ondan para alamazsın otları geri al” diye uyardı. Bunun üzerine H.A., N.S.’den borcunu ödemesini, aksi takdirde araçtan indirilen otları geri alacağını söyledi. N.S., H.A.’ya 800 lira vererek borcundan düşmesini istedi, geri kalan parayı da ödeyeceğini söyledi. Parayı alan H.A. bu teklifi reddetti, paranın tamamını istedi.

ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU SONRA VAZGEÇTİ

Bu duruma sinirlenen N.S. parasını geri istedi. Parasını alamayınca da falçatayı H.A.’nın boğazına dayayıp iddiaya göre “Ya seni burada öldüreceğim ya paramı vereceksin” dedi. H.A.’nın cebine eline sokan N.S. 800 lirayı geri aldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.S., H.A.’nın zararını karşıladı. Bunun üzerine H.A. şikayetini geri aldı.

SAVCI ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMASINI İSTEDİ

'Silahla yağma' iddiasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenilen N.S. etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Savcı hazırladığı iddianamede silahlı yağma suçunu işlediğini iddia ettiği şüpheli N.S.’nin müştekinin zararını giderdiği için etkinlik pişmanlıktan yararlanmasını talep etti. Cezanın üçte iki oranında indirilmesine isteyen savcı, iddianamesini ağır ceza mahkemesine gönderdi.