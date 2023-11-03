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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı

        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!

        Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 03.11.2023 - 17:39 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:39
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        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
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        Trabzon’a gitmek için İstanbul Havalimanına gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak polis kontrolünden geçti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polis kontrolünden yapılan GBT kayıtlarında hakkında bir kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla arama kararı olduğu ortaya çıktı.

        Bunun üzerine Parlak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Parlak işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

        Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, güzellik merkezinin kurşunlanması olayında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı suçlamıştı.

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        #son dakika
        #Banu Parlak
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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