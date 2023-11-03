Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı
Trabzon’a gitmek için İstanbul Havalimanına gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak polis kontrolünden geçti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polis kontrolünden yapılan GBT kayıtlarında hakkında bir kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla arama kararı olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine Parlak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Parlak işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, güzellik merkezinin kurşunlanması olayında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı suçlamıştı.