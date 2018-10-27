UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo ameliyat oldu.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Japon futbolcunun öğle saatlerinde bir 'torakoskopi ameliyatı' geçirdiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar operasyon sonrasında durumu iyi olduğu belirtilen oyuncunun 3-4 günlük nekahet süresi sonrasında taburcu edilmesinin planlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks teşhisi ile sponsor hastanemiz Liv Hospital’da tedavi altında bulunan oyuncumuz Yuto Nagatomo, öğle saatlerinde başarılı bir torakoskopi ameliyatı geçirmiştir.

Bu sabah sağlık heyetimiz ve hastane doktorlarının değerlendirmesi sonrası Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk başkanlığında, kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce’nin de katılımıyla yapılan ameliyat sonrası durumu iyi olan oyuncumuzun 3-4 günlük nekahet süresi sonrası taburcu edilmesi planlanmaktadır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ