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        Gazeteci İsmail Saymaz'a 3 yıla kadar hapis talebi

        Gazeteci İsmail Saymaz'ın yargılandığı davada savcı 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Saymaz beraatını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:38
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        İsmail Saymaz'a 3 yıla kadar hapis talebi
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        Gazeteci İsmail Saymaz’ın "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini kimliğini açıklama ve yayma suretiyle hedef gösterdiği" gerekçesiyle yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Saymaz'ın "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, "Kamu görevlisine hakaret" suçundan ise beraatini istedi.

        Gazeteci İsmail Saymaz'ın 26 Nisan 2022'de "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" yazısına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimi Murat Bircan'a ait fotoğrafların bulunduğu yazısı nedeniyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

        İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İsmail Saymaz ve avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, İsmail Saymaz tarafından şikayetçi hakim Murat Bircan’a yönelik olarak kullanılan ifadelerin hakaret unsurlarını oluşturmadığı, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan beraatını talep etti.

        3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Savcı, Saymaz'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilmemesi gerektiğini, haber içeriğinde hakimin adı ve fotoğrafının, ailevi bilgilerin yer aldığı, hakimin Gezi Parkı'na ilişkin yargılamadaki görevinden ve yargılama faaliyetlerinden dolayı hedef gösterildiğini belirtti. Savcı, Saymaz'ın "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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        #ismail saymaz
        #son dakika haberi
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