Gaziantep'te, birliğinden firar eden bir asker, silahla alışveriş merkezine girdi.

15 Temmuz Mahallesindeki AVM'deki bir mağazaya girerek buradakileri rehin alan askeri görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine AVM'nin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İKNA EDİLDİ

Girişe kapatılan mağaza çevresinde ekipler yoğun güvenlik önlemi aldı.

Rehineleri bırakan firari asker, bir süre sonra psikolog tarafından ikna edilerek, eylemine son verdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği firar ederek alışveriş merkezine giren askerle ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "22.10.2018 tarihinde saat 09:00’da birliğinden firar ederek silahıyla Şehitkâmil ilçemizdeki bir alışveriş merkezine giren Er M.T adlı şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ikna edilerek teslim alınmıştır. Olayda herhangi bir rehin alma durumu söz konusu değildir. Can kaybı, yaralı veya hasar bulunmayan olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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