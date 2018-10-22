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Son dakika... Gaziantep'te rehine krizi! Asker teslim oldu

Son dakika: Gaziantep'te birliğinden firar ederek, yanında götürdüğü G3 piyade tüfeği ile girdiği bir alış veriş merkezinde, mağaza çalışanlarını esir alan asker teslim oldu.

22.10.2018 - 10:27 | Güncelleme: DHA

Gaziantep'te, birliğinden firar eden bir asker, silahla alışveriş merkezine girdi.

15 Temmuz Mahallesindeki AVM'deki bir mağazaya girerek buradakileri rehin alan askeri görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine AVM'nin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İKNA EDİLDİ

 Girişe kapatılan mağaza çevresinde ekipler yoğun güvenlik önlemi aldı. 

Rehineleri bırakan firari asker, bir süre sonra psikolog tarafından ikna edilerek, eylemine son verdi.

 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği firar ederek alışveriş merkezine giren askerle ilgili açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, "22.10.2018 tarihinde saat 09:00’da birliğinden firar ederek silahıyla Şehitkâmil ilçemizdeki bir alışveriş merkezine giren Er M.T adlı şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ikna edilerek teslim alınmıştır. Olayda herhangi bir rehin alma durumu söz konusu değildir. Can kaybı, yaralı veya hasar bulunmayan olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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YORUMLAR 22
  • Misafir 30 dakika önce
    Bırakın çocuğu ceza vermeyin bunalmıştır
  • Misafir 31 dakika önce
    olasi marmara depremini tetikler mi acaba ?
  • Misafir 35 dakika önce
    askerin piskolojik sıkıntısı olabilir fakat insanalrı öldürme olayı yani teşebbüs diyelim daha doğru olur o başka bi konu olur askerlikle alakası yok sivil bi suç işledi neden yaptığını bilmiyoruz ama sıkıntılı bi asker demekki baskıya daha fazla dayanamadı bana kalırsa zorunlu askerlik kalkmalı
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